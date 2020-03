Porque veio a covid-19? A resposta literal a esta questão já tem sido apresentada há algum tempo, sendo o ponto de partida Wuhan.





Noutra perspetiva menos ortodoxa, a epidemia da covid-19 veio alterar o mundo no curto prazo e, veremos se e como, também o fará no longo prazo. Acabou por vir mostrar-nos que somos mais frágeis do que pensávamos, que o nosso modelo de vida não é assim tão seguro como achávamos, mas também que a poluição pode ser minorada, que podemos trabalhar de formas diferentes e que podemos apreciar outras coisas na vida. Que estar sozinho connosco mesmos também pode ser bom, mas que também valorizamos agora mais o bom que é estar a conviver com outros e que o deveríamos fazer mais vezes (basta ir a Espanha e ver as pessoas a encher as esplanadas em grande convívio, em vez de se fecharem em casa).