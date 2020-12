Portugal em grande!

Portugal é o país que mais ganha em termos de individualidades do século, claramente superior a qualquer outro país. Somos os melhores do mundo nesta área!

Embora haja quem diga que os resultados desportivos "não pagam contas ao fim do mês", a realidade é que o futebol profissional é cada vez mais também um negócio, muito lucrativo para alguns, e que gera muita visibilidade para os países, com efeitos reputacionais para além do turismo, pois também ajuda, entre outros fatores, a atrair investimento direto estrangeiro.

Sendo a visibilidade de um país muito importante, aproveito para dar um exemplo de um grupo empresarial português de sucesso, que não tem tido muita visibilidade, e que creio que beneficiaria se procurasse ter a visibilidade merecida (mas reconheço que a administração e os seus acionistas possam pensar de forma diferente e, eventualmente, com razão).

O Grupo Visabeira tem um volume de negócios próximo dos 1.000 milhões de euros, e, segundo o site do Negócios, a sua holding Constructel, que inclui o negócio de telecomunicações e energia, adquiriu muito recentemente uma empresa alemã e uma belga, num investimento total de 35 milhões de euros. Isso irá permitir-lhe crescer mais nos dois mercados, cimentando a sua relação com duas grandes empresas de referência: a Deutsche Telekom e a Proximus (Belgacom).

O crescimento via internacionalização, o investimento em novas competências e a obtenção de sinergias com concorrentes (concorrentes que se eliminam com a sua compra) são modos de crescimento de várias empresas portuguesas, embora algumas delas de forma muito discreta, que a generalidade das pessoas não se apercebe. Mas eu não queria deixar de referir este exemplo.

Nesta altura festiva, deixo assim boas notícias para terminarmos bem este ano, aproveitando para desejar que os leitores, no próximo ano, superem os objetivos por si traçados para 2021, com muita saúde.