Um forte mundo tão frágil

O canal do Suez é uma das rotas intercontinentais mais usadas por navios de grande porte, sendo a via marítima utilizada por mais de 10% do comércio mundial, poupando cerca de 10.000 km de viagem aos navios de carga. Como vimos, o porta-contentores Ever Given ficou totalmente encalhado durante seis dias, bloqueando o tráfego naval, deixando, no momento em que foi desencalhado, mais de 360 embarcações “estacionadas” à espera de passagem pelo canal. Uma estimativa apresentada referia que o bloqueio chegou a custar 340 milhões de euros por hora.





No meio de constantes notícias e preocupações geradas pela covid-19, acabou por não se prestar muita atenção a esta situação. Contudo, acho muito importante pois reflete a fragilidade do nosso mundo.





Apesar de estarmos a sofrer muito pelo efeito que um “simples” vírus tem no mundo inteiro, ainda muitos pensam que o mundo é forte e os riscos são reduzidos. Mas, como vimos, um simples barco pode encalhar o canal do Suez. Felizmente, foram apenas seis dias, mas imaginemos se fossem 30 dias? E se vários azares coincidissem?





Se um ataque informático global parar a Google ou prejudicar o seu funcionamento durante vários dias? Ou os servidores que sustentam muitas das atividades do dia a dia que sustentam as nossas vidas? Não é algo impossível.





E se houver um grande terramoto numa das principais localidades do mundo? E se uma das bolsas mundiais principais sofrer com esse terramoto e tiver um crash informático? Ou se for na China, e os chineses tiverem de “despejar” no mercado grande parte da dívida americana que está na posse dos chineses, para terem liquidez para resolver os problemas resultantes dessa catástrofe (que, obviamente, esperemos não ocorra)? E se as seguradoras desse país tiverem uma elevada parte das suas aplicações em títulos do país que ficará devastado, passando essas aplicações a valer pouco…





O porta-contentores Ever Given vem trazer ao de cima a fragilidade do nosso mundo, que não é tão sólido como pensamos… Não devemos perder o sono com isto, mas não devemos deixar de perder a atenção à fragilidade do mundo…