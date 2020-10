A obrigação de acertar

A crise que atravessamos aumenta a necessidade de clarificações ideológicas e programáticas. Sente-se essa crescente exigência em vários domínios da vida das pessoas e das comunidades. Cada pessoa, cada partido, cada Governo, cada país, procuram, naturalmente, os caminhos em que mais acreditam para impedir o agravamento da crise e para terem sucesso na recuperação.

Naturalmente, uma das áreas onde se notam mais essas diferenças é a da economia. Nas décadas mais recentes, desde que as ideologias do século XX começaram a soçobrar e o Muro de Berlim caiu, os diferentes partidos, quando chamados a governar, executavam receitas económicas bastante semelhante. Isso tem sido assim em várias latitudes mas de um modo mais óbvio na União Europeia onde os crescentes poderes dos órgãos da União em matéria orçamental e no domínio financeiro homogeneizaram muito as medidas dos diferentes Estados. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quer nas políticas federais, quer nas políticas dos Estados, notam-se mais as diferenças programáticas. O debate entre os candidatos a vice-presidente, entre Kamala Harris e Mike Pence, nalguns momentos, foi bem prova disso. José Miguel Júdice também abordou o dilema, no seu programa semanal.

Nos tempos que vivemos, com os Programas de Recuperação na União Europeia, com "as bazucas" de dinheiro que chegam a cada país, é natural que todos se esforcem, com todas as suas capacidades, para descobrir as melhores soluções de resposta à depressão económica e para terem sucesso nas medidas de recuperação. Como se sabe, a preocupação, legítima, em não se falhar é tão grande que os Governos pedem propostas a especialistas para ajudarem a encontrar a rota certa. E é neste quadro que acabam por se evidenciar as distinções nas convicções. Por exemplo - um fortíssimo exemplo - cada vez é mais nítido, no que vamos lendo e ouvindo, que uns acreditam que os recursos financeiros que vão estar disponíveis devem servir, principalmente, para programas públicos, subsídios às pessoas e reformas ao nível do Estado, acreditando que esse será o principal fator de mudança e de recuperação; outros, por sua vez, acreditam que essas novas possibilidades financeiras devem sobretudo servir para apoiar a iniciativa privada, diminuir a carga fiscal, principalmente sobre as empresas a as famílias e apoiar o investimento, externo e nacional.

Logicamente, as divisões não são absolutas nem estanques. Ninguém põe em causa, que eu saiba, investimentos, por exemplo, nas infraestruturas ferroviárias. Mas quem deve explorar o respetivo transporte? O Estado ou privados? As diferenças não são totais mas são cada vez mais notórias. Quem terá razão? Qual a receita que mais garantirá sucesso? Será possível a muitas empresas subsistirem com os encargos e as obrigações a que têm de fazer face? Não será necessária uma verdadeira rutura, em sede de sistema fiscal? Não estarão certas soluções mais do que experimentadas nestas quatro décadas? O que é mais importante: os investidores criarem emprego com legislação mais flexível ou não haver emprego e o Estado ter de pagar os respetivos subsídios?



Portugal precisa de mais riqueza, o nosso produto tem de crescer bem mais do que a média europeia. Como, com quem, com que escolhas políticas é mais provável alcançar os objetivos? As pessoas, as Famílias, precisam de ter empregos e de ter salários. Mas têm de estar integrados numa economia e numa sociedade progressivas, inovadoras, competitivas. Todos sabemos que não virão mais basucas. É um verdadeiro Euromilhões. Quem tem a sorte de acertar, consegue-o uma vez na vida. Os privados fazem o que entendem com o seu dinheiro. O Estado de um país ainda bem atrasado em relação à média europeia, não pode desperdiçar a oportunidade. Já se aproveitaram algumas oportunidades, já se esbanjaram outras.

Esta tem de se transformar num êxito, mesmo. Por isso, não se pode falhar, não se pode ser teimoso, não se pode ser preconceituoso, não se pode ser lento, não se pode ser brando. Tem de se ser o contrário de tudo isso acertando nas escolhas, muitas vezes, verdadeiros dilemas.

Advogado