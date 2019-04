Agravamento

Já pensaram no que seria se esta situação toda fosse com o governo de Pedro Passos Coelho? Se o país não tivesse sido avisado, preparado, para a hipótese de uma greve no setor do abastecimento de combustíveis, que pusesse em causa setores estratégicos e a organização de vida, incluindo férias da Páscoa de toda uma sociedade? Já não digo o que seria, se fosse com o meu governo. Se fosse com o meu governo isto dos familiares, se fosse com o meu governo, isto dos enfermeiros, se fosse com o meu governo isto do Serviço Nacional de Saúde, se fossem com o meu governo, censuras públicas à administração da RTP… Sim, o próprio primeiro-ministro censurou a administração da RTP por um contrato de colaboração e apoio com uma entidade de interesse público como é a Federação Portuguesa de Futebol. No meu Governo, um ministro criticou um comentador e disse que ele devia ter contraditório em vez de comentar sozinho. Foi uma crise de regime, incluindo o Presidente da República receber o comentador e pôr depois questões ao primeiro-ministro sobre essa "gravíssima" situação. Neste caso, foi o próprio chefe do governo, mas não houve problema nenhum, porque, claro, é de esquerda e isso desculpa tudo. Aliás, nem se põe a questão da desculpa, porque não há questão nenhuma. E se o ministro das Finanças de Pedro Passos Coelho, ou o meu, tivessem dito numa entrevista a um jornal estrangeiro, o contrário do que dizem cá dentro, nomeadamente, sobre um tema tão importante como o de se saber se os portugueses continuam, ou não, a viver em austeridade?

Uma vez, no meu governo, o ministro da Economia disse uma coisa um pouco diferente do ministro das Finanças, em resposta a uma pergunta de algibeira posta aos dois. Foi prova da incompetência do Executivo de então. E aqui, quando é o mesmo ministro que se contradiz a si próprio? Não tem problema nenhum, é um homem de esquerda e um governo de esquerda. Imaginem só que era o governo de Pedro Passos Coelho ou o meu, a assinar um contrato com uma empresa privada vinculando o Estado à decisão de construção de um novo aeroporto sem estudo de impacte ambiental? Quando alguém construiu um túnel, no centro de uma cidade, capital de um país, e a lei não exigia estudos de impacte ambiental para obras desse tipo, embargaram essa obra durante dois anos por não haver esse estudo. E agora? Agora não faz mal, porque o governo é de esquerda e o ministro era de esquerda.

Tem de se escrever com alguma ironia, porque, sinceramente, isto não é nada, é um arremedo de democracia. Não há democracias verdadeiras com dois pesos e duas medidas consoante a ideologia dos cidadãos e o setor político a que pertence.

A questão, nesta altura, é que à medida que as semanas passam surgem novos focos de tensão social, cada um mais grave do que o anterior. Obviamente que este é gravíssimo, porque pode praticamente, paralisar um país e os seus serviços essenciais. Mas, se juntarmos a tudo isto, as ameaças que ontem foram posta a circular, por fontes do próprio Partido Socialista sobre uma hipótese de demissão do governo, ainda pior é, porque nesse quadro, a autoridade do Estado diminui. E se o Parlamento aprova o que os sindicatos dos professores reivindicam e outras classes profissionais começam e exigir o mesmo, as perspetivas tornam-se ainda mais complicadas.



O Presidente da República deve resguardar-se.



Advogado