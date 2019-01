Até pelo exemplo

Não se trata de fazer oposição por oposição; de ser do contra por que se é doutra cor; de fazer política em termos clubísticos. Não, o que está em causa é tratar dos assuntos de modo sério e por isso mesmo, quando a lei diz que é necessário um estudo de impacto ambiental para obras de determinadas características e/ou em determinadas localizações, não é possível tomar decisões antes de serem conhecidos os resultados desse estudo.

Isto faz-me lembrar um pouco o sorriso de António Costa na noite das eleições legislativas de outubro de 2015. Era um sorrido estranho porque tinha perdido. Ainda se admitia que o sorriso fosse de nervoso por causa dos resultados, mas não. Discursando perante os seus camaradas, António Costa sorria e, na verdade, tinha razões para sorrir porque já estava em marcha o plano para formar um governo com apoio parlamentar, que nenhum eleitor admitiu como possível (por não ter sido informado dessa hipótese). Desta vez, não contará tanto o sorriso mas a pompa e circunstância com que foi assinado o contrato para a construção do aeroporto do Montijo, que faz vaticinar que o governo está mesmo convencido de que não haverá chumbo. Se admitisse sequer essa hipótese, estaria a cometer um harakiri político, principalmente junto dos eleitores de toda aquela região que ficaram já a contar com milhões de euros de investimento e com milhares e milhares de postos de trabalho, ou seja, com um desenvolvimento económico significativo.

De qualquer modo é estranho, porque ainda estamos a quase 5 meses das eleições Europeias e a nove meses das eleições Legislativas. O estudo de impacto ambiental ainda demorará muito tempo? Porque, a não ser assim, se já não demorar, porque não esperou o governo um pouco mais? Porquê esta sofreguidão de anúncios e de cerimónias logo no início do ano? Mas as outras cerimónias, que têm tido lugar, até podem ter tudo pronto para os processos concursais a que respeitam serem já lançados. Mas, neste caso, como se sabe, não é assim. Tenho dito e digo de novo, o que não seria de brado coletivo se isto acontecesse com um governo de centro direita. Aliás, estranho muito que varias associações ambientalistas não tenham sido muitíssimo ativas na contestação desta cerimónia. Estarão de férias? E o grande amigo do ambiente que entretanto, há uns anos, virou vereador, também já não fala destes assuntos? Como também digo muita vez, inclusive aos próprios, que bem que deve saber, nesse aspeto, ser-se de esquerda. É que deve ser um verdadeiro descanso. Mas, voltando a falar mais a sério, não é maneira de fazer as coisas. Um governante tem de ser o primeiro a dar o exemplo do respeito pela Lei. E, de certa maneira, não é isso que está a acontecer. Portugal é um estado de direito, e sendo-o, não pode admitir exceções, ainda por cima, propositadas. É o segredo de justiça, são os estudos ambientais, são orçamentos e cativações, é a permissividade perante o respeito devido a valores fundamentais, nomeadamente a dignidade da pessoa humana. É muito bonito quando um estado tem um comportamento exemplar, nomeadamente enquanto estado democrático de direito. E é feio, às vezes muito feio, quando assim não acontece.

Portugal precisa de respeito integral pela normalidade institucional.

Advogado