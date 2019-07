Como deve ser

Em vez de se saber o prato favorito ou a viagem de que cada candidato mais gostou, a comunicação social e os eleitores deviam procurar saber, com todo o empenho, o que pensa cada candidato sobre cada tema que mais interessa aos portugueses.

1. Apresentar um Programa a umas eleições é algo de grande significado. Costuma-se dizer sobre os Programas que poucos lhes prestam atenção e que "ninguém os lê". Não deve ser assim.

Construir um Programa de uma nova força política é um ato de amor. São horas e horas, dias e noites, semanas, meses, a fazer essa renda, esse quadro, esse tapete de Arraiolos ou persa, essa escultura. Na verdade, trata-se de escrever, mas também de esculpir, de pintar. Ir à procura do que nos une, do que nos identifica, do que nos mobiliza, é uma tarefa transcendental.