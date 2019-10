Desordem internacional

Tudo é algo anacrónico, e mesmo os silêncios ou as pausas são estranhos. Em França, desapareceram - até quando - os coletes amarelos, e na Venezuela o senhor Gaidó como que se eclipsou. Nos EUA, a campanha eleitoral começa a acelerar e ao mesmo tempo decorre o processo do impeachment que vai fazendo o seu caminho. Em Israel também temos eleição atrás de eleição e Netanyahu desistiu de formar governo. Em Itália, forma-se um governo com um espírito algo "geringoncico" para evitar a ascensão da direita mais autoritária. Hong Kong continua a incomodar a China, no Canadá o partido liberal perde a maioria absoluta e vai formar governo minoritário, e o senhor Putin tenta aproveitar o abandono americano na Síria.

Entretanto, no meio de tudo isto, a economia lá vai tentando resistir e crescer ao ritmo que estava previsto, apesar das crises ou ameaças de crises políticas em tanta zona do mundo. Pesam também os sucessivos anúncios de iminência ou forte probabilidade de nova crise financeira e/ou de forte arrefecimento no setor imobiliário. Acrescem as dúvidas sobre a correção das políticas monetárias levadas a cabo pelas entidades federais nas diferentes zonas do mundo. E junte-se o efeito dos desacordos em matéria comercial, principalmente entre os EUA e a China. Na prática, sente-se que o mundo vive muito num quadro de incerteza, de insegurança, de indefinição. Na Europa e um pouco por todo o lado. É necessário preparar a nova Ordem Internacional, seja ela qual for. Mas não está fácil, porque não está fácil definir as regras de que qualquer sociedade precisa para progredir. Os períodos de transição podem muitas vezes ser, também, períodos de anarquia. Não é o caso, mas importa ter cuidado. Advogado