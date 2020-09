Dois professores e os otimistas

Em eleições anteriores, nomeadamente com Cavaco Silva, surgiu sempre esse espectro ou fantasma da segunda volta. Cavaco tinha de ganhar à primeira por a esquerda ser maioritária. Assim, era “proibido” haver mais alguma candidatura no centro-direita porque “o Professor” podia não ganhar nessa segunda volta, com a esquerda toda unida. Obviamente, o argumento era um pouco falacioso, porque, das duas uma: ou Cavaco tinha consigo uma maioria de eleitores, e isso apareceria na segunda volta, ou não tinha e aí não haveria nada a fazer. Teve, à tangente, mas teve.





Agora, “o Professor” é outro. E têm sido de tal monta os prognósticos quanto à dimensão da sua vitória, logo à primeira, que ninguém tem pensado em segundas voltas ou algo parecido. Terão razão? Admitamos que sim. E essa certeza dá liberdade a todos para assumirem o que é natural em sistemas de governo em que o Presidente é eleito por sufrágio universal: a primeira volta, como numas primárias, é para quem entenda que deve concorrer e submeter a escolha à consideração dos eleitores. À segunda volta, se houver, vão os dois mais votados. É assim que deve ser.





Uma nota mais a propósito de Marcelo que, tal como Ronaldo, quer estabelecer recordes. A confiança propalada na sua performance eleitoral é tão grande que permite afirmar que nenhum seu apoiante receia uma segunda volta. Diferentemente do que sucedeu com Cavaco, desta vez ninguém invoca o perigo de “o Professor” perder para uma maioria de esquerda. Até porque uma boa parte da esquerda poderá estar com Marcelo, como ele tem feito por conseguir.





Os otimistas têm razão para o ser mas, de qualquer modo, acreditem que muitos eleitores de centro-direita não vão votar Marcelo. Não há quem os convença. Com este professor tudo pode mesmo ser diferente. O próprio também gosta assim.





A entrevista do ministro das Finanças à RTP foi a confirmação de uma estratégia com meses: o Governo não quer pagar o que resta da garantia pública dada aos novos acionistas do Novo Banco. João Leão, apesar de apertado pelo jornalista, não quis levantar o véu quanto à inscrição de 900 milhões de euros (o que resta dos 3,89 mil milhões iniciais) no próximo Orçamento do Estado. As suas explicações não passaram de meras desculpas: é demasiado cedo para falar no assunto, é matéria de grande exigência, é preciso olhar melhor para o relatório de auditoria, tem de se apurar o que se passou com as vendas (de imobiliário) por atacado, é preciso olhar para o Novo Banco com responsabilidade e seriedade...





O que é que isto significa? Que o ministro, que fazia parte da equipa de Centeno quando este e Costa, eufóricos, assinaram o contrato de venda do banco, vai tentar encontrar qualquer escapatória que dê ao primeiro-ministro margem para levar a Lone Star a ceder no pagamento da última tranche da garantia pública. E dessa forma tirar o tapete ao Bloco de Esquerda e ao PCP (que fazem deste finca-pé um ponto central para mostrar ao seu eleitorado que são exigentes com o PS) e aparecer perante o país como o defensor do dinheiro do contribuinte.





O problema desta estratégia é que a Lone Star tem a sua posição garantida pelo contrato que assinou com o Estado. O Governo sabe isso, mas espera que a pressão política, mediática e da opinião pública leve o fundo a ceder. Mas o pesadelo do Governo pode não ficar por aqui: o Novo Banco por causa das consequências económicas da pandemia até pode ter justificação para pedir ainda mais dinheiro ao Estado.