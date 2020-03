Gravidade e continuidade

Têm sido muito referidas, como é obvio, duas dimensões cimeiras desta grave crise: a da saúde e a económica. O que tem sido avançado sobre as medidas em curso na área da saúde, nomeadamente as aquisições que estão a ser feitas, correspondem, no geral, ao que se impunha. Chegam, no entanto, relatos de vários pontos do país e das respetivas unidades de saúde, sobre carências de recursos básicos, entre material clínico e outros mais comuns.





Obviamente que essa carência muito generalizada também tem de ser atendida para que os profissionais de saúde possam ter o mínimo indispensável para o seu trabalho. Impunha-se adquirir máscaras, impunha-se adquirir outros equipamentos de proteção, impunha-se adquirir ventiladores. Mas importa também que esteja assegurado aquilo que podemos chamar de pré-básico e que muitas vezes são roupas para as camas ou para as pessoas, e outro tipo de bens que se julgava nunca faltar. A outra dimensão, a económica, que deve ser constantemente entrelaçada com a dimensão social, tem merecido também o anúncio ou pré-anúncio de medidas várias. Temos muitos o saber, de experiência feito para não termos dúvidas de que é muito difícil às micro e pequenas empresas terem acesso a esses apoios. Mais ou menos burocracia, mais ou menos requisitos irrealistas, mais ou menos desconhecimento das realidades práticas, levam a que os mais pequenos, empresários em nome individual ou unidades empresariais de muito pequena dimensão, só muito dificilmente possam beneficiar desses apoios excecionais. É bom ter presente que essas unidades e esses empresários, com os respetivos trabalhadores, são dos mais atingidos pelo facto de vivermos em estado de emergência. Tudo o que já foi suspenso ou que está encerrado nestas semanas deste primeiro mês de forte contenção, leva a problemas drásticos de tesouraria, nomeadamente para o pagamento de salários e para o pagamento a fornecedores essenciais.