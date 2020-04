Intenções e resultados

As consequências económicas são tão graves e atingem tantas pessoas e tantas famílias que só há um caminho: o de se estar constantemente atento, vigilante e atuante para garantir que os critérios de justiça se imponham tanto quanto seja possível.

É bom chamar à atenção para a situação de muitas micro e pequenas empresas em que os respetivos gerentes não têm a sua situação protegida. Na verdade, pequenas mercearias, lojas de bairro, escolas de condução, entre outras, são propriedade de empresas em que o gerente, que é também sócio, tem mais um ou dois trabalhadores. Ora, nos termos da legislação que foi aprovada, esses trabalhadores têm a sua situação protegida, dentro do possível, dos apoios aos trabalhadores independentes. Como o têm, pela extensão que foi feita, os gerentes de empresas que não tenham nenhum trabalhador ao seu serviço. Acontece, todavia, que nessas pequenas unidades económicas em que trabalham, por exemplo, três pessoas, os que não são gerentes e são trabalhadores das empresas contam com o apoio estabelecido pelo Estado nestes meses tão complexos, e os gerentes, que na prática são trabalhadores como os outros, no dia a dia dessas lojas ou estabelecimentos, ficam sem apoio nenhum. É evidente que esse apoio só se justificará se essas pessoas não tiverem mais nenhuma atividade.





Já tive oportunidade de ler e ouvir as explicações dadas sobre a lógica ou o racional da medida que levou a contemplar só os gerentes das empresas sem trabalhadores a seu cargo. Compreendo os argumentos, sei que é difícil estabelecer o limite de até quantos trabalhadores é que uma empresa pode ter para o respetivo gerente poder também receber esse apoio. Mas, todos concordarão que há aqui algum sabor a injustiça, quando o gerente fica sem nada e os dois ou três trabalhadores recebem o apoio estatal.