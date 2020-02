O mesmo povo

Barack Obama foi eleito pelo mesmo povo que elegeu Donald Trump. Escrevo este simples aide-mémoire porque os teóricos do politicamente correto e/ou os “mais inteligentes do que os outros” da nossa praça pensam, sentem e divulgam o seguinte: antes, que o povo americano era surpreendente e até um povo interessante, ao fim e ao cabo também eles explorados e lá tinham eleito o primeiro Presidente afro-americano; depois, o povo americano voltou a ser algo inculto, impreparado, a tal ponto que viabilizou a eleição de Donald Trump. Trocando por “miúdos”, o povo americano era inteligente quando elegeu Barack Obama e passou a ser estúpido quando elegeu Donald Trump. O povo é o mesmo, e convém até recordar que a maioria dos eleitores, em 2016, votou por Hilary Clinton, tendo sido o sistema eleitoral americano a transformar essa minoria de votos em maioria de mandatos no colégio eleitoral. De qualquer modo, estamos agora perante uma nova eleição, e sucedeu que o discurso da união foi no dia seguinte ao primeiro dia de votação das primárias, no Iowa, para as presidenciais do final deste ano. E aconteceu que essa votação nas primárias do partido democrático foi o caos enquanto o discurso de Donald Trump foi excelente.





Independentemente das simpatias de cada um, o facto é que Donald Trump teve uma grande prestação no congresso, a mesma instituição que tem estado a discutir o processo de “impeachment” do Presidente dos EUA. Donald Trump não se mostrou minimamente afetado com o facto, e teve até a “sorte” de a presidente do Senado, que tem aparecido a liderar esse processo, ter resolvido “pagar” o facto de Donald Trump não a ter cumprimentado com o rasgar acintoso das folhas do discurso presidencial. Nenhum dos gestos foi simpático ou cortês, mas não foi isso o principal da noite.