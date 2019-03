Os preconceitos e os pós-conceitos

A semana passada escrevi aqui sobre a obsessão que a sociedade portuguesa deve assumir sobre o desígnio do crescimento económico. Há anos que insisto nesse tema e nessa opção.

Agora, uma série de espíritos iluminados têm dissertado sobre a importância de reorganizar, reconstruir, refundar a direita. Magnífico. Em simultâneo ou em separado, de modo mais ou menos velado, dissertam sobre o que pode acontecer à atual liderança do PSD, depois das eleições. Magnífico, também. Todos ou alguns deles falam na rejeição do marxismo cultural. Ainda mais magnífico, diria mesmo, maravilhoso.

Na vida, e também na política, há as palavras e há os atos. Na Política, há os discursos, os combates e a governação, seja a que nível for.

Entre os muitos que falam, fala-se também agora de romper, de quebrar, de partir para a ação. Muito bem. Só que há os que, até hoje, só falaram e nunca combateram, nunca foram à luta, nunca romperam. Pregar é bonito. Mas e lutar pela pátria, que tanto se diz amar?

Diz-se há muito que, dos fracos, não reza a história. Há aqueles que vivendo só das saudades do passado e dos sonhos com o futuro, fraquejam no presente. Reconciliação com o regime de Salazar, como vi escrito estes dias? Cada um lá sabe o que considera importante. Fazer planos para um eventual mau resultado do líder do PSD? Sempre o passado e o futuro. Pois... A propósito, por que motivo essas individualidades de direita não foram ao combate nas diretas do PSD? Ou porque não romperam e criaram algo de novo?

Passam a vida a fazer contas e a praticar o taticismo. Não renunciam ao que têm. Mas, nestes anos recentes, os que agora dão entrevistas e escrevem artigos a falar no crescimento económico e no rendimento médio europeu, nunca o fizeram. Ou não sabiam, ou esqueceram-se.

É importante que esses objetivos sejam comuns e só temos de nos congratular com essas adesões às ideias-chave. Mas importará que aconteçam com humildade e sem pretensões professorais. Filosofam bem? Sem dúvida. Mas falta-lhes intuição, ousadia, coragem. Preferem diminuir o que os outros fazem a fazerem eles. O que realizam é sempre ao lado ou atrás do que é indispensável para ganhar. Deixam sempre passar o tempo e confortam-se a queixar-se dos outros. Houve quem escrevesse - e Marcelo Rebelo de Sousa citou muitas vezes essa frase - que a direita portuguesa é a mais estúpida do mundo. Não concordo. São muito inteligentes, ou tão inteligentes quanto os outros. Só que alguns são algo inconsequentes.

Dirão alguns, ao ler este texto: dá a entender algum incómodo. É verdade. Se um certo espírito tribal e de algum nepotismo, que têm sido falados sobre a esquerda, incomodam, também não se aceitam a jactância e o pedantismo de alguns teóricos de direita que falam de púlpito mas sentem repulsa pelo terreno de combate.

Advogado