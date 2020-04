Pagar agora será menos caro

Em relação ao futuro da economia nacional e europeia, importa ter bem a noção de que poderá sair mais caro aquilo que não se quiser pagar agora. A União Europeia é sempre um projeto difícil, ou muito difícil, e a sua construção passo a passo, defendida pelos seus fundadores, tem tido obstáculos que muitas vezes parecem inultrapassáveis. Obviamente, numa situação como aquela que o mundo vive põe ainda mais em evidência as diferenças, os contrastes e os conflitos de interesses entre as economias e políticas dos diferentes Estados-membros. Não é de espantar ninguém que seja muito difícil conseguir neste momento acordos entre todos. Pois, se já em tempo de normalidade, de progresso e de desenvolvimento, é tão trabalhosa essa constatação, imagine-se numa altura destas. Uma situação como esta exige muitas qualidades, entre elas uma quase impossível capacidade de previsão do que será o futuro da vida dos povos.





Julgo que uma certeza todos devem ter e todos devem sentir: quanto menos escombros, ruínas, falências existirem, quando começar a gigantesca falência da retoma, melhor será para todos. Quanto menos estruturas do setor produtivo, do setor exportador dos circuitos de investimento externo forem destruídos ou fortemente penalizados, menos pesada será a fatura da reconstrução e da recuperação. Dois exemplos a este propósito em Portugal: por um lado, a situação dos empresários em nome individual ou dos gerentes das microempresas que ficam sem qualquer rendimento durante este período. Muitas vezes essas microempresas têm, como trabalhadores, o próprio gerente e mais uma ou duas pessoas. Nos termos das leis excecionais que estão a ser aprovadas, os trabalhadores têm direito a vários tipos de apoios, enquanto o gerente ou o sócio do gerente não tem direito a nada. É de uma enorme injustiça e tem de merecer a devida atenção e solução. Por outro lado, a questão dos “golden visa”. Olhe-se para o artigo de há dias da revista Forbes e como salienta a importância de Portugal para quem queira investir no imobiliário em zonas de excelência, quando passar esta fase mais dura.

Tenho sabido, ainda desta semana, de escrituras de compra de imóveis que se vão efetuando, apesar da enorme e imprevista crise que atingiu o mundo. Importa afastar, neste momento, todo e qualquer preconceito de natureza político-ideológica que afugente esse investimento. Portugal vai precisar disso como de pão para a boca, e nomeadamente os setores da construção civil e do turismo. Mas, ao fim ao cabo, quem também precisa e vai precisar muito são as nossas contas públicas. Repito o que disse no início: o que a Europa e os seus Estados-membros não quiserem gastar agora vão pagar mais tarde, mais caro. Na UE, seja pelo MEE, seja por onde for, tem de haver acordo. E será esse acordo que também, naturalmente, dará mais margem aos governos para tomarem as medidas que a situação impõe.