Palavras de quem sabe

Os presidentes dos bancos portugueses têm participado em vários programas televisivos e dado várias entrevistas que muito têm contribuído para esclarecer quem os ouve e quem os vê, sobre as perspetivas de evolução da economia portuguesa. Tendo a crise que se atravessa essas duas componentes, uma na origem, a sanitária, e a outra como consequência económica, com todos os problemas sociais que ambas acarretam, é de realçar a serenidade e a clareza com que têm transmitido as informações e que dispõem no exercício a sua atividade, e que naturalmente podem dar a conhecer. Têm falado com equilíbrio, com simplicidade e com a qualidade que os caracteriza, quer sobre aquilo que deve preocupar todos, quer sobre alguns indicadores positivos que vão constatando e que lhes vão chegando.





Tem sido muito interessante confirmar como podem falar com uma considerável segurança sobre a capacidade das instituições que dirigem para enfrentar a crise e para corresponderem aos apoios, nomeadamente em linhas de crédito, necessárias para a recuperação. Isso só é possível graças às reestruturações por que passaram e à melhoria dos seus rácios principais, ao fim ao cabo, à sua maior solidez.