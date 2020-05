Para lá das aparências

A abertura de várias épocas, como por exemplo a balnear, tem sido adiada pelas razões que se conhecem. Estou a falar de factos, porque não gosto de brincar com assuntos sérios. Agora, a época do regresso da política, que estava mais ou menos suspensa, foi inaugurada por António Costa. Ele lá terá as suas razões, mas, a confirmar-se o que foi quase garantido por José Miguel Júdice, no seu espaço da SIC Notícias desta semana, que Marcelo Rebelo de Sousa não sabia, ainda mais a autoria da reabertura da política só tem um nome, e esse é o do primeiro-ministro. Que foi surpreendente foi: um primeiro-ministro anunciar, na prática, um apoio à recandidatura de um Presidente da República numa visita a uma empresa privada – por muito importante e muito “alemã” que seja essa empresa – é, pelo menos, insólito.





Se há algo que António Costa tem demonstrado, neste segundo mandato, nomeadamente nas difíceis circunstâncias atuais, é uma crescente frieza. Uma frieza por vezes, também ela surpreendente, na condução dos acontecimentos e na comunicação com os portugueses. Custa a crer que tenha sentido igual frieza aquando da situação em que foi colocado perante o Parlamento e perante o país, no caso da transferência ordenada por Mário Centeno, para o Novo Banco. Seria praticamente impossível a qualquer primeiro-ministro não ficar enfurecido perante uma situação como essa. Tem sido estabelecida uma relação entre as duas situações, como se a declaração de António Costa na Autoeuropa, pretendesse disfarçar o efeito negativo do assunto do Novo Banco. Ou mais ainda, como maneira de conseguir a proteção política e institucional do Presidente da República nessa tão desagradável questão surgida com o ministro das Finanças, ainda presidente do Eurogrupo.