SNS: não tem volta a dar

A esquerda à esquerda do PS andou distraída até às eleições sobre o SNS. Depois das eleições, eis que o SNS volta à ribalta, e chegámos ao ponto, agora, de o tornar bandeira principal e de se dizer que o Ministério das Finanças é o grande culpado. Não é que seja mentira de todo, mas durante a campanha andaram a falar do ambiente e do planeta e dos planos B e dos animais e a dizerem-se sociais-democratas... Agora também veio o PS, através de um dueto, Carlos César e Ana Catarina Mendes, a dizerem que recebiam muitas queixas por causa do SNS. Pois, mas só falaram nas queixas depois das eleições. Façamos a justiça de reconhecer que António Costa já tinha dado por esse grande problema e anunciou no início da dita campanha que o SNS iria ser a prioridade do Governo nesta legislatura que agora começa.





Outros, como se sabe, andaram a falar das nacionalidades, e do racismo, e daqueles "avanços civilizacionais" que acham fundamentais para o mundo sem nexo com que sonham.