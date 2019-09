A Amazónia vista do alto por Anísio Teixeira 

No alto sertão da Bahia, fiquei em Caetité, e aí visitei a Casa Anísio Teixeira, que pretende homenagear a memória e o trabalho de uma figura que, entre o mais, se bateu pelo papel fundamental que a educação (de problematização e de compreensão) tem para os indivíduos e para as sociedades. Nessa mesma Casa, um dos responsáveis queixou-se-me de que cada vez há menos requisições na biblioteca, e, por outro lado, o meu percurso pelo Brasil coincidiu em parte com o tempo em que se desenrolam os infaustos acontecimentos na Amazónia (fogo, desmatação, questão indígena, etc.), bem como a discussão pública sobre eles. E logo pensei: e se Anísio Teixeira observasse uma coisa e outra, em especial a discussão sobre o tema - se observasse do alto, não de um qualquer lugar além para onde iriam os mortos, que não acredito nisso, mas do alto da sua visão e do seu saber?





Se observasse, julgo que Anísio lamentaria por certo a tragédia do que está a ocorrer, e saberia que bem mais importante do que saber se a culpa é de A ou B é o acontecimento em si, e procuraria fazer ou dizer algo para parar o avanço da tragédia. Lamentaria que, entre palavras de um lado e palavras de outro - algumas, tonterías tão graves quanto risíveis (a começar por ditos do Presidente brasileiro, embora este não tenha o exclusivo) -, nada se fizesse e a coisa fosse avançando, inexorável. Anísio, cultor da verdadeira educação, a que prepara para a reflexão e para a dúvida trabalhosa e construtiva, observaria e lamentaria também a vozearia superficial, maniqueísta, alimentada pelo radicalismo e pela visão parcial e engagé de um lado e de outro, a maior parte das vezes, e sobretudo pela falta de aprofundamento, de reflexão, de verdadeira curiosidade, de estudo e de trabalho que marca muitas das opiniões e discussões, públicas ou privadas, dos dias de hoje. É como se tudo fosse tão simples - e potencialmente enganoso e redutor - como um "tweet" ou uma foto bem enquadrada e encenada no Instagram.