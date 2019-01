A confiança, critério jurídico e suporte de gestão

Nos dias que correm, por boas e más razões, confiança é bem capaz de ser palavra que soa estranha. Mas é talvez quando assim é, que mais importa recordá-la, pois o que é importante e estruturante vale para além da espuma dos dias, além de que as palavras são como as pessoas, pois é quando estão na mó de baixo que menos devem ser pisadas. Recordo-a - e sublinho-a - aqui a propósito da vida das instituições e das empresas, começando por dizer algo que para os juristas, pelo menos ainda para muitos (creio e espero), é uma evidência: a confiança constitui um critério jurídico fundamental na atribuição ou não de responsabilidades, seja na esfera criminal, seja na esfera contraordenacional, seja noutras em que se procura definir quem pode e deve ser responsabilizado (com os efeitos próprios de cada área do Direito) por certas ações ou omissões.





O princípio da confiança, singelamente, formula-se assim: quem confiou noutros que tinham a seu cargo ou na sua esfera de competência certas matérias, e tinha razões legítimas (à luz de um critério razoável, médio e de bom senso) para confiar, não pode ser responsabilizado pelas ações ou omissões desses outros. Dito de outro modo, numa estrutura em que há repartição de funções e de competências, todos não podem ser responsáveis por tudo, o que é tanto mais verdade quanto mais complexa for uma estrutura. Este é um princípio geral que, embora (como tudo) comporte exceções, não pode ser esquecido ou erodido, sob pena de esquecermos duas coisas essenciais: uma, que se há repartição de funções e competências, é porque cada um não pode fazer e saber tudo (e onde não há poder, não há dever); outra, que responsabilizar A pela falha (dolosa ou negligente) de B significa transmitir responsabilidades, o que é ilegítimo, sobretudo em áreas sancionatórias punitivas, e significa chegar a um resultado a que o Direito tem horror: a injustiça. Isto anda por vezes esquecido, havendo, amiúde, a tentação de misturar decisão colegial com responsabilidade e de confundir solidariedade institucional com culpa. Nada mais errado, ainda que muito tentador, sobretudo quando - esquecendo o ensinamento fundador de Atena na "Oresteia" - se decide não "em nome" do povo, mas "para" o povo.