"Compliance" e a dieta dos seis passos

As dietas estão na moda, mas fazê-las de qualquer modo, começar e não acabar e/ou não seguir os passos todos pode ser inútil, contraproducente ou até perigoso. Com o "compliance" passa-se a mesma coisa, e é de tal forma algo que, depois de se estranhar, se entranhou que muitas vezes se faz de qualquer maneira, ou com a intervenção de qualquer um, ou começa-se e não se acaba, ou não se tem em conta que só tem utilidade ou não se volta contra a instituição ou a empresa se se seguir um caminho completo. E onde está na frase anterior "ou" poderia estar também "e", pois os erros podem ser cumulativos. E quanto ao caminho a fazer, do princípio ao fim, e com cautela e acompanhamento de quem sabe, ele é como uma verdadeira, própria, eficaz e saudável dieta. Tem de ter pelo menos seis passos, pelo que costumo chamar-lhe "a dieta dos seis passos". Não que eu tenha a pretensão de saber muito do assunto, mas interesso-me por ele e cultivo-o há muito, desde os tempos em que o verbo era ainda estranhar, e não o sedutor entranhar de hoje.

O primeiro passo é avaliar a situação, fazer o diagnóstico, ponderar a realidade concreta em causa e o quadro e o contexto da mesma, e ver bem quais são as necessidades, as obrigações, os prós e os contras. E, como nas dietas, cada corpo é único, pelo que copiar ou recorrer sem mais ao pronto a vestir tem inconvenientes, insuficiências e riscos. O mesmo é dizer que - e isso vale também para o segundo passo, que é o de elaborar, desenhar, tecer, construir, coser, cerzir e dar os acabamentos - é sempre preferível um caminho "tailor made", mesmo que saia mais caro e mais trabalhoso. Mas - já se sabe, especialmente num tempo de abuso de provérbios e "clichés" - o barato pode sair caro. E, depois de feito o fato, há que ter em conta que o corpo e o meio em que ele se move são organismos vivos, pelo que o fato não pode ficar emoldurado, tem de ser acompanhado na sua vida e no seu uso, e adaptado sempre que preciso.