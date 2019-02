A Bolsa e a vida

Foi no século passado que comecei a dedicar aos mercados financeiros a esmagadora maioria do meu tempo. Parecia um mundo à parte, diferente de tudo o que conhecia e que rapidamente me cativou. Mas hoje, 27 anos depois do meu primeiro negócio em Bolsa, cada vez encontro mais paralelismos entre os mercados e os dias banais de qualquer um de nós.Hoje deixo aqui algumas reflexões, não apenas sobre o "trading" mas também sobre a vida em geral. Acredito que, cada vez mais, aquilo que é decisivo no sucesso nos mercados tem muitas semelhanças com o que nos faz feliz no nosso dia a dia.• A diversificação é tão importante na Bolsa como na vida. Atividades não relacionadas fazem com que seja bem mais fácil lidar com os maus momentos quando algo corre mal.• Esperança primeiro, desespero depois - este costuma ser o protótipo de um mau negócio em Bolsa. E na vida.• Investir é mais difícil do que qualquer desporto. Em nenhum desporto os jogadores principiantes começam logo a defrontar os melhores jogadores do mundo.• Com a volatilidade surgem não apenas as oportunidades, mas também o perigo.• Achar que o risco e a recompensa apenas são proporcionais nos mercados é ignorar a dinâmica da vida.• "O sucesso é o ponto em que o talento e a perícia se encontram com a oportunidade." Um dia li esta frase num daqueles almanaques antigos e não mais me saiu da cabeça. Nos mercados e na vida.• Se jogas para não perder, acabas por nunca ganhar e por perder muitas vezes.• O vício ocorre quando o desejo de negociar é superior ao desejo de ganhar dinheiro.• O sucesso, no mercado e na vida, está muito relacionado com o conhecimento que temos das nossas capacidades. Há que aproveitar quando sentimos que estamos com vantagem e deixar passar as oportunidades quando sentimos que elas não se encaixam naquilo que sabemos fazer melhor que os outros.• A maior parte das más decisões, na vida e nos mercados, acontecem por excesso ou falta de confiança.• É fundamental conhecermos os mercados (e as pessoas) antes de nos casarmos com eles.• Os investidores que têm mais medo de ficar entediados pela falta de ação do que pelas perdas normalmente acabam por perder primeiro e ficarem entediados depois.• Sou um acérrimo defensor dos "stop-loss". Mas o que raramente escrevo é que não o defendo apenas para os mercados, mas também para a vida em geral. Acho que a felicidade pessoal depende muito da capacidade em cortar rapidamente as vivências infelizes e deixar correr aquilo que nos faz feliz.• Na vida, como nos mercados, as probabilidades de sucesso estão claramente do lado daqueles que se preparam para isso.• Há sempre tempo para corrigir um erro. Sempre. E nunca é tarde demais.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com