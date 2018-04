BCP enfrenta teste importante

Há cerca de três meses que não analiso o BCP. Nessa altura, o BCP vinha de subidas muito violentas e manifestei as minhas cautelas em termos de curto prazo, reafirmando o meu optimismo no médio e longo prazo. Uns dias depois, o BCP iniciou uma correcção que ainda não terminou, pelo que me parece ser o momento certo para voltar a analisar a mais polémica acção da bolsa portuguesa, amada por uns e odiada por outros.Num ano, o BCP mais do que duplicou o seu valor em bolsa, num "bull market" explosivo e que o colocou no centro do debate. As correcções pelo caminho também têm sido violentas, o que não é de espantar pois subidas meteóricas têm sempre o reverso da medalha. Desde o máximo do final de Janeiro, a acção já perdeu cerca de 20% e aproxima-se agora da importante zona de suporte junto aos 0,26 euros.Se o BCP quebrar essa zona de suporte, terá sido dado o primeiro sinal de força dos ursos. Naturalmente a confirmação apenas viria com a quebra do segundo e derradeiro suporte nos 0,23 euros, mas a ruptura do primeiro suporte seria um sinal de fraqueza da acção que não deveríamos ignorar. Como os últimos meses de subida da acção foram marcados por subidas verticais, isso não permitiu que o BCP fosse criando suportes e esta retracção ainda não encontrou um suporte relevante.Até prova em contrário, o BCP está a ter uma retracção normal num "bull market", mas é importante que os touros defendam com unhas e dentes o suporte dos 0,26 euros. Porque, a partir daí, a correcção saudável passa a ser preocupante e o meu fato de touro corre o risco de regressar ao armário. A hora da verdade aproxima-se e, apesar das quedas dos últimos meses, os touros têm a última palavra. Porque o "bull market" é o seu terreno, mesmo que os ursos o queiram destruir.

