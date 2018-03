Momento interessante na bolsa portuguesa

Há duas semanas, neste mesmo espaço de opinião, defendi a importância da resistência dos 5.500 pontos do PSI. Referi que a sua quebra consistente seria uma condição necessária e suficiente para que os touros voltassem a ganhar o controlo da bolsa portuguesa no curto prazo.Que balanço podemos fazer destas duas semanas? O PSI namorou, durante vários dias, com essa zona da resistência, mas nunca teve força suficiente para a quebrar consistentemente, tendo registado uma queda significativa no final da semana passada.Este é um momento interessante na bolsa nacional. Os ursos têm o primeiro sinal de vida no último "bear market", mas os touros continuam a dominar em termos de médio e longo prazo. Por isso, a discussão e o debate sobem de tom com os ursos a clamarem vitória e os touros a afirmarem que estas quedas não são suficientes para colocarem em perigo o "bull market".Eu mantenho o meu fato de touro vestido, mas mantenho-me cauteloso, no curto prazo, enquanto a resistência dos 5.500 pontos não for consistentemente quebrada. Acima dela, os touros voariam rumo a novos máximos dos últimos três anos. O que me fará despir o fato de touro? Uma quebra consistente do suporte na zona dos 5.050 pontos.Não há nenhum problema em estar optimista ou pessimista. Mas a actual volatilidade faz com que se corra o risco de alguns estarem optimistas hoje, pessimistas depois de amanhã e optimistas passado uma semana. Não deixe que o mercado o finte como o Ronaldo. Defina, a priori, o que o fará mudar de opinião e não deixe que o momento e a emoção lhe toldem a razão. A volatilidade tem de ser sua amiga, nunca o seu maior adversário.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com