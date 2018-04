Não deitar foguetes antes da festa

A semana passada foi de subidas na bolsa portuguesa. Aqueles que davam os touros como enterrados, perceberam que isso era prematuro e assistiram a um mercado que atirou o PSI-20 para perto de uma marca muito importante.É curioso como, nos últimos dois meses, muitos têm defendido o final do "bull market" mas o mercado tem feito questão de frustrar ursos e touros. Têm sido dois meses de lateralização mas, nas quedas, muitos vendem anunciando o fim do mundo e nas subidas muitos compram anunciando a continuação do "bull market". Mas, olhando friamente para o que o mercado tem feito, nem ursos nem touros se têm imposto no curto prazo.Continuo a defender que, até prova em contrário (leia-se a quebra do importante suporte dos 5050 pontos), as quedas são meras correcções no "bull market" que vive a bolsa portuguesa. Mas essa superioridade dos touros no médio e longo prazo não foi ainda acompanhada do domínio do curto prazo. Para que isso aconteça, é crucial a ruptura consistente da zona de resistência dos 5500 pontos. Isso abriria portas para o PSI poder estabelecer novos máximos dos últimos três anos.E a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? E os problemas com acções como o Facebook ou a Amazon? Em qualquer altura, há sempre questões negativas que a economia e os mercados têm de enfrentar. Sempre, sempre. O que me preocupa nunca são as notícias negativas, mas sim a fraqueza que o mercado pode mostrar na sua reacção. E, enquanto o PSI não quebrar os 5050 pontos, as quedas são meras correcções no "bull market".A bolsa portuguesa está agora muito perto da sua resistência de curto prazo. Quebrá-la consistentemente seria trazer de volta o melhor que os "bull markets" têm. Falta esse passo decisivo. Os touros preparam as serpentinas e os foguetes, mas pela frente têm uma resistência que não tem sido nada fácil de quebrar, conforme se viu uma vez mais na passada sexta-feira. Nunca deitar foguetes antes da festa.

