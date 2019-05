O teste das próximas 2 semanas

A semana passada foi bastante tranquila na Bolsa portuguesa. Com exceção de mais uma queda violenta dos CTT, pouco aconteceu na praça nacional e o PSI praticamente não se moveu.Alguns leitores perguntam-me porque não escrevo sobre outros mercados, já que a Bolsa portuguesa está lentamente a morrer. Acredito que temos obrigação de evitar que isso aconteça e creio que, da minha parte, ao longo dos 20 anos que escrevo sobre mercados, tenho cumprido a minha parte de tentar manter vivo o interesse sobre a Bolsa portuguesa. Uma vez que a esmagadora maioria dos meus anos dedicados ao "trading" foram passados a negociar nos mercados estrangeiros, seria fácil para mim escrever sobre eles, mas creio que hoje em dia há milhares de pessoas a escrever sobre mercados internacionais. E quantos escrevem e analisam a Bolsa portuguesa? Poucos. Infelizmente muito poucos.Apesar de já estarmos em plena época de dividendos, será nestas próximas duas semanas que as maiores empresas negociarão ex-dividendo. Por isso, o impacto maior no PSI desse ajuste de várias ações acontecerá durante este período e, se o índice aguentar a sua zona de suporte entre os 5250 e os 5300 pontos, será um claro e importante sinal de força.Se o PSI aguentar esta época de dividendos e depois conseguir subir para cima dos 5420 pontos, com algumas das mais importantes ações a terem já quebrado resistências importantes, as portas estão escancaradas para mais subidas. E aí, com as subidas a sucederem-se, já ninguém se queixará da Bolsa portuguesa. Resta torcer para que o teste destas próximas duas semanas seja superado. Eu continuarei a escrever sobre o nosso mercado nos bons e maus momentos, num país onde nem os governantes parecem perceber a importância de um forte mercado de capitais.

Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com