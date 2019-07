Portugal indiferente aos máximos

As últimas duas semanas foram dececionantes na Bolsa portuguesa. Não porque tenha tido quedas fortes mas sim pela incapacidade de acompanhar as subidas das praças internacionais que estão a registar um excelente momento.





Apesar disso, mantenho-me disciplinadamente otimista enquanto o suporte dos 5.000 pontos permanecer intacto. A verdade é que o PSI tem reagido sempre bem quando se aproxima dessa importante zona e os ursos não têm conseguido mostrar força suficiente para derrubar esse último bastião dos touros. Algumas ações estão em máximos do último ano, como é o caso do BCP, mas outras ações têm tido um mau comportamento, como é o caso da Sonae.Desde fevereiro que a Bolsa portuguesa tem frustrado expectativas de ursos e touros, que clamam vitória numa semana e, na semana seguinte, andam de novos cabisbaixos. Em momentos como este, a melhor estratégia passa por não fazer quase nada. Esperar pacientemente a decisão do mercado. E eu continuo pacientemente com o fato de touro vestido enquanto o suporte dos 5.000 pontos permanecer intacto, mesmo que em alguns momentos isso possa parecer patético. Mas mais patético é quando perdemos a disciplina, a paciência e corremos para cima e para baixo, ao ritmo da frenética e vazia espuma dos dias.

