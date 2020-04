O Amor e a Economia em Tempos de Corona

Parece mentira, mas é a mais pura verdade: em agosto de 2019 reli “O Amor nos Tempos de Cólera” do grande Gabo. Andava com essa vontade desde que completara 20 anos da minha surpreendente ida à Colômbia (sim, no tempo da guerrilha a sério), na qual tive oportunidade de passar um serão com a revisora dos textos de García Márquez. Decidi, então, reler essa obra quando fosse mais madura. Promessa que cumpri, com muito prazer, numa praia no Índico. Longe estava eu de imaginar no verão passado que estaríamos hoje a braços com uma outra forma de peste e que aquela leitura me seria tão útil.





Nos tempos de cólera, claro que a figura do médico é central e muito respeitada, tal como hoje na homenagem que prestamos aos profissionais de saúde. Mas o amor que se destaca na obra é o amor romântico de Florentino Ariza e Fermina Daza, que se materializa já na velhice e é celebrado a dois num navio que conseguem ter só para si após içarem a bandeira amarela de peste que obrigaria a quarentena. Prática corrente na época, portanto. Esta não é a primeira vez que a humanidade vive um período de quarentena e distanciamento social forçado por uma doença contagiosa. Mas desta vez somos nós que o estamos a viver e com um grau de informação e comunicação por todo o mundo que é ímpar. Num mundo mais globalizado, interligado e móvel do que nunca. Esta doença trouxe medidas de alteração profunda de hábitos e na economia, com coordenação global (algo descoordenada, é certo) a um nível que há uns tempos nos teria parecido impensável. E, se estamos em casa, é por três motivos: porque a lei assim manda, porque temos medo e por amor – à nossa própria vida, mas não só.