O horizonte do capital e do trabalho

Agora que se tornou moda falar no propósito das organizações e na consideração de “stakeholders” que não os acionistas/proprietários na tomada de decisão das empresas, tenho-me recordado amiúde de um período já algo longínquo em que estudei este tema. É daqueles assuntos que reservo aqui num cantinho do cérebro e que revisito ciclicamente.





Há 25 anos (mais coisa menos coisa) era Londres uma capital cosmopolita a sair de um período de alguma crise e adormecimento. Ao longo de oito anos em que lá vivi, espaços vazios e cinzentos no centro da cidade transformaram-se em novas lojas e, na tranquila Marylebone High Street que quase todos os dias percorri, deixei de entrar apenas na encantadora livraria Daunt Books e passei a frequentar também as pâtisseries, as boutiques diferenciadas, os cafés multinacionais, as novas tendências de design, os restaurantes do mundo. Mas o core do meu tempo nesses oito anos britânicos de estudante de doutoramento e depois como professora foi passado a ler, a estudar, a escrever, texto intercalado com equações sem fim, a debater, a pensar muito. Enfim, a aprender. Nos anos 90, um dos temas em que trabalhei, quando era absoluta novidade, foi “corporate governance” e, em particular, remuneração de executivos. Nessa altura já todos sabíamos que existem diferentes “stakeholders” interessados no desempenho de uma empresa e que cada pequena ou grande decisão que se toma pode nem sempre ser aquela que seria a preferida de todos os interessados.





Um dos conflitos de interesse que, à época, mais se discutia era entre acionistas e gestores. O pacote de remuneração de um gestor deveria dar-lhe incentivos para se comportar como um acionista – incentivos com base no valor das ações (do capital) e até possivelmente com uma componente de convexidade, uma “call feature”, para induzir uma atitude perante o risco do gestor, muito dependente da empresa, mais parecida com a de um investidor bem diversificado. Já nessa altura se discutia uma possível conflitualidade entre objetivos de longo prazo versus de curto prazo. Ou seja, se o valor da ação representava valor à “la longue” ou se o gestor podia condicionar a sua atuação ao horizonte do seu pacote remuneratório e da duração do seu mandato.





À época também se sabia que os outros “stakeholders” não podiam nem deviam ser ignorados, mas a função objetivo da gestão da empresa era (é) como standard a maximização do valor acionista, do valor do capital, sujeita a um conjunto vasto de restrições em que os interesses específicos de outros “stakeholders” estariam representados. Hoje em dia discute-se mais abertamente se esta função objetivo deve ser alterada para a maximização de uma amálgama de interesses de diferentes “stakeholders”. É um debate muito relevante, para que se caminhe para uma sociedade mais sustentável e mais justa. Preocupa-me, porém, que possamos ser ingénuos nesta discussão e que acabemos em terra de ninguém ou a forçar CEO a serem quem toma decisões de bem-estar social e de redistribuição de rendimento. Parece-me importante que os objetivos de quem toma decisões sejam claros e mensuráveis de formas pouco ambíguas. A unidade monetária tem essa virtude. A subida de fasquia na atividade económica de que o mundo precisa tem de resultar da vontade de muitos (se não de todos), mas talvez faça mais sentido isso resultar de uma subida de fasquia considerável e bem coordenada no respeito pelos diferentes “stakeholders” (entre eles o planeta/gerações futuras), através de “restrições” mais exigentes na atuação das empresas do que na alteração da função objetivo. Tempos difíceis estes, com tantas assimetrias sociais, para se tomarem decisões destas.





Às vezes pergunto-me onde é que tenho mais preocupações de longo prazo: nas minhas decisões enquanto “trabalhadora” no meu horizonte de vida necessariamente finito na relação com o meu trabalho, ou nas minhas decisões enquanto investidora e naquilo que daí poderá resultar para os meus descendentes? Quem tem o horizonte temporal mais longo? O trabalho ou o capital? Provavelmente, o capital. Mas acho que devemos, individual e coletivamente, pensar melhor neste assunto. Porque há quem não consiga sequer comparar por falta de qualquer horizonte.





P.S. – Convite: no dia 23 de maio a escola de Economia e Gestão mais antiga do país celebra 110 anos! A partir das 18:30 pode acompanhar no Facebook do ISEG um concerto que percorre 110 anos, do fado até ao Dino d’Santiago. No dia 24 a partir das 17:00 temos concerto da Banda da Força Aérea seguido de uma Sessão Comemorativa, com breve e bonita lição de sapiência e distinções. Tudo em direto, “live” e ao ar livre, do nosso belíssimo campus, aqui, no coração de Lisboa.