The Old Alliance: a saúde em primeiro lugar...

A pandemia trouxe à superfície algumas das nossas maiores virtudes: a solidariedade, a preocupação com o outro, o entendimento de que a economia às vezes tem de esperar quando há vidas em risco. Enfim, a saúde em primeiro lugar... Melhor ainda, houve quem andasse numa correria antes da pandemia e, ao ver-se fechado dentro dum número limitado de metros quadrados por altura dos confinamentos, tivesse pensado na vida de outra forma, alterado alguns hábitos e obtido informação acerca de temas como a crise climática ou o “green deal”.





O pior mesmo da pandemia são as vidas perdidas e o sofrimento de quem adoeceu e de quem perdeu alguém. Para além da limitação das nossas liberdades – de ação, de mobilidade, de convívio, de contacto. E, claro, a crise económica que afeta todos e muito em particular os setores que mais dependem de tudo o que é presencial e físico, como o turismo, a aviação ou a indústria do entretenimento.





Dizem os números do primeiro semestre de 2021 (em curso) que a economia portuguesa está em recuperação face aos números de 2020. Se no primeiro trimestre o INE confirma uma descida do PIB na ordem dos 5,4% face a período homólogo de 2020 (o que é explicado pelo confinamento que afetou os meses de fevereiro e março de 2021), os números de abril e maio de 2021 já contam uma outra história. Para além de uma acentuada melhoria nos índices de Clima e Sentimento Económico, e tendo em conta os dados disponíveis até ao final de maio, a Síntese de Conjuntura do ISEG estima que no segundo trimestre de 2021 o PIB possa crescer na ordem dos 15% face ao mesmo trimestre de 2020, ou seja, cerca de 4-5% face ao primeiro trimestre de 2021.





Na verdade, apesar do péssimo exercício económico de 2020 e do acumular de dívida, chegámos a junho com motivos para ter esperança e algum ânimo. Um processo de vacinação generalizada e eficaz seguido de um pacote de incentivos à economia – pessoas, empresas, infraestrutura – perspetivam um segundo semestre de crescimento. Claro que o fator número um que condiciona qualquer estimativa nesta fase é mesmo o da evolução da pandemia – em Portugal e no mundo.





Havendo confiança no controlo da pandemia, aumenta a mobilidade de pessoas, o afluxo de turistas e algum consumo. E bem sabemos como o setor do turismo foi instrumental para a recuperação económica portuguesa da última década. Daria muito jeito termos um verão com maior dinâmica.





Fomos algo surpreendidos pelo anúncio, há dias, de quarentena obrigatória para os viajantes chegados de Portugal ao Reino de Unido. Este tipo de medidas é perfeitamente compreensível em períodos de crise de saúde pública quando há dados objetivos que demonstrem o risco acrescido de contágio no local de origem. A saúde em primeiro lugar. Mas parece não ser o caso. E, nesse caso, afinal estas medidas que os governos decidem são interpretáveis como? À primeira vista, como medidas protecionistas, para além de manipuladoras do livre-arbítrio dos cidadãos. Dá que pensar.





Quando escrevemos no google “The Old Alliance”, uma das opções que nos aparecem logo é “Anglo-Portuguese Alliance”. Desde o Tratado de Windsor de 1386, estes dois reinos, ou reino e república, nunca se enfrentaram em conflito. Mesmo que numa relação desequilibrada, houve sempre um elo especial, do vinho ao sol, dos silêncios ao humor. Surpreende que se quebrem cumplicidades e alianças que resultam de séculos de confiança, apoio e respeito mútuo. Explicar e dialogar melhor parecem boas estratégias. Com transparência. Vivi quase oito anos em Inglaterra e, sendo tão diferente dos “nativos”, a minha integração foi sempre perfeita, porque há, de facto, essa afinidade de país antigo e de alegria com contenção. Que não se perca. Afinal, a saúde ou a economia em primeiro lugar?