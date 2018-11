Novos desafios para as democracias

Durante estes últimos e estranhos anos, com cada eleição ou referendo na Europa, na América do Norte ou do Sul, o mundo treme. A democracia parece albergar dentro de si as raízes da sua própria ruína.

Partidos, movimentos e líderes são eleitos em plataformas que contestam a abertura, o primado da lei e o respeito pela diferença que, durante décadas sustentaram a convivência pacífica e democrática e permitiram o maior crescimento sem par dos níveis de bem-estar e das economias de comunidades pelo mundo fora. É fundamental enfatizar este ponto, o de o sucesso da democracia e a sua expansão pelo mundo nos últimos 70 anos estar associado à procura da liberdade, mas também à capacidade da democracia em entregar às populações um sentimento de esperança no progresso e sua materialização. O muro de Berlim não teria caído tão depressa se os níveis de vida dos dois lados não fosse tão diferentes.

Na mais recente eleição no Brasil, possivelmente pela proximidade linguística, o debate nacional foi acalorado; optar por um candidato de perfil e pendor antidemocrático ou por outro que representava uma fação democrática, mas afetada por escândalos de corrupção e pelo descalabro económico do país? Entretanto, imune às opiniões do irmão mais velho, o povo brasileiro optou pela candidatura de Jair Bolsonaro, com todos os riscos que pudesse representar para a democracia brasileira, conquistada com esforço há três décadas.

A realidade brasileira é, obviamente, diferente da realidade italiana ou alemã. Fatores como o impacto do movimento evangélico-pentecostal são relevantes apenas para o Brasil. Mas há uma corrente que caracteriza todos estes processos eleitorais que é preciso relevar: em todos, as populações sentem um desalento e uma falta de esperança no seu futuro e dos seus filhos, o que as torna mais suscetíveis às narrativas populistas e fascizantes. É fundamental reconhecer que, se parte desses sentimentos de desalento e medo resultado papel das redes sociais e de "fake news", uma componente importante passa por problemas reais sentidos por pessoas igualmente reais.

É já sabido que a globalização e da automação, que teve início nos anos 90 do século XX e foram agravadas pelo efeito da crise financeira e da austeridade que se seguiu, tiveram um impacto importante no aumento da desigualdade e no esvaziamento da classe média nos países mais desenvolvidos. Por sua vez, o envelhecimento da população está a destruir a sustentabilidade dos sistemas de segurança social e de saúde. Ao mesmo tempo, as multinacionais arbitram os regimes fiscais e fragilizam os estados. No Brasil, o fim do ciclo das matérias-primas trouxe à tona a fragilidade económica e a corrupção endémica do Estado. Estes desafios económicos e sociais parecem não demonstrar tendência para abrandar, dado que a globalização e a digitalização estão a assumir velocidades exponenciais.

Neste ambiente, o medo e a ansiedade evocaram o papel central na vida dos cidadãos. E o medo humano é sempre mau conselheiro, libertando instintos sectários, racistas e isolacionistas. A procura do homem ou da mulher providencial são o primeiro passo em direção ao fascismo.

Para transformar este ciclo de medo numa via de esperança que promova a abertura, o diálogo e a equidade, as democracias têm de encontrar soluções novas para os problemas reais das pessoas. As soluções do passado, esquematizadas na dialética entre a esquerda e a direita, são frequentemente inúteis perante os novos desafios: nem a inexistência de um Estado nem um Estado corporativo e ineficiente são soluções para permitir a requalificação de centenas de milhar de pessoas para novos empregos por causa da digitalização; nem uma regulação legal pesada nem o mercado desenfreado vão resolver o problema da privacidade ou assegurar um ambiente competitivo saudável. Estes são desafios novos que exigem soluções novas. E se as democracias não encontrarem a criatividade necessária para assegurar estas soluções não haverá discurso que assegure eleições para os democratas. Por isso, democratas do mundo, menos discurso e mais criatividade nas políticas públicas - estes sim serão os elementos redentores da democracia.

Professor na Nova SBE

