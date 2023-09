1.º ciclo do ensino superior: precisamos de internacional!

Com uma pirâmide etária envelhecida, é imperativo que Portugal abrace a juventude e a diversidade que estudantes internacionais podem trazer, devolvendo vida e vitalidade às instituições de ensino superior. Há quem já tenha tido a visão. A maioria, porém, vai pagar esta ausência de visão apenas com dor. Porque as redes internacionais demoram anos a construir. E precisamos delas também no primeiro ciclo.