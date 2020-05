Pós-covid 19: será o online o futuro da educação?

Março de 2020 ficará para sempre conhecido na comunidade educativa como o mês em que quase todas as escolas do mundo fecharam as suas portas. Devido à pandemia, os governos instituíram encerramentos de escolas. Segundo a UNESCO, até ao final do mês, 185 países tinham encerrado, afetando 90% dos alunos do mundo. A rapidez destes encerramentos e a rápida passagem para o “ensino à distância” permitiu muito pouco tempo para planear ou refletir tanto sobre os potenciais desafios como sobre as potenciais oportunidades.





A pressa em avançar para o ensino à distância trouxe alguns riscos associados. Um deles é o das abordagens de aprendizagem não funcionarem bem. Por exemplo, quando os alunos têm de se sentar e assistir calmamente a vídeos, ler documentos online ou clicar nas apresentações, é realmente aborrecido. A pior forma de aprendizagem é sentar-se passivamente e ouvir, e esta pode ser a forma que muitos alunos experimentam na educação online durante o encerramento das escolas. E que não serve bem a ninguém.





Alguns argumentam que há algo de mágico na ligação presencial que une os professores e os seus alunos numa sala de aula. Mas, num ambiente de ensino à distância, esta interação pessoal é muito difícil de replicar. Não surpreende que alguns alunos que utilizam a educação online durante a pandemia tenham uma má experiência e digam: “Durante o vírus, tentámos a aprendizagem online. Foi terrível.” As más experiências com o aprendizado online durante a pandemia podem dificultar a aceitação mais tarde para um bom uso da educação online. Por outro lado, estas más experiências são importantes para aprender o que funciona e o que não funciona.





Numa entrevista recente, Tim Blackman, vice-chanceler da The Open University (Reino Unido), salientou: “No ensino online, a parte difícil não é a tecnologia... é o ensino”. Disse ele: “A maioria dos professores universitários não sabe como envolver os estudantes em ambientes de aprendizagem online. Eles fazem isso, mas não foram treinados para isso.” Eles não foram avaliados por isso. Vai ter de haver um balanço.





Na verdade, os professores não tiveram aviso prévio do encerramento das suas escolas e da mudança para o ensino online. Isto pode ser um desafio para qualquer pessoa. Mas os educadores são intrinsecamente conservadores. Sabem o que funciona para eles e estão relutantes em se afastar demasiado das técnicas comprovadas. A covid-19 lançou-nos a todos numa experiência pedagógica massiva, forçando a adoção e a avaliação de novas abordagens como nunca antes: Entrega síncrona (onde estudantes e professores devem ser envolvidos ao mesmo tempo) versus entrega assíncrona (onde não o são); meios de comunicação social versus meios de comunicação tradicionais; multimédia versus trabalho escrito; material de aprendizagem caseiro versus material de aprendizagem comercial.





E a par desta explosão de criatividade pedagógica, surge uma forma diferente de avaliar a eficácia da aprendizagem. A responsabilidade principal deve ser o foco nos alunos. A sua aprendizagem tem de ser o critério mais importante para decidir se as abordagens pedagógicas são bem-sucedidas. É ainda mais importante quando professores e alunos não estão sentados no mesmo espaço, quando o feedback frente a frente, informal entre aluno e professor, não acontece.





O Dr. Blackman descreveu a pandemia como uma oportunidade de usar ferramentas digitais para tornar o ensino superior mais acessível, ou, como ele disse, “uma oportunidade para alcançar, abrir o acesso e mostrar realmente o que o ensino superior pode fazer numa crise como esta”. A pandemia não é apenas um momento de mudança para a tecnologia educativa, mas também para a pedagogia. Os desafios da transição para a aprendizagem à distância incentivarão as universidades a colocar mais recursos na formação dos professores para ensinar melhor.





O lado positivo desta enorme experiência é que muitas abordagens diferentes de aprendizagem blended (mista) estão a ser experimentadas, testadas e cada vez mais utilizadas. As experiências de aprendizagem mais envolventes são as que são mais interativas. A aprendizagem presencial é melhor do que a aprendizagem online a 100%. A aprendizagem blended combina materiais educativos em linha e interação na sala de aula com métodos de ensino tradicionais (presenciais). Baseia-se no melhor de dois mundos e cria uma melhor experiência de aprendizagem do que uma aprendizagem presencial a 100%. Depois de termos feito 100% online durante esta pandemia, podemos então pensar numa combinação equilibrada de aprendizagem presencial e online. Os professores terão estado a inovar e a experimentar ferramentas online e poderão querer continuar as pedagogias online como resultado de tudo isto. Isso é realmente promissor e emocionante.





O ensino online tornará possível que comunidades de alunos se juntem no ensino, sem os limites das fronteiras ou dos fusos horários. A disrupção do coronavírus poderá acelerar uma nova fase de crescimento do ensino internacional. O ensino online não substituirá, a longo prazo, o ensino presencial para os estudantes que pretendam obter o créditos académicos e beneficiar do status de estudante com experiências de imersão noutros países. Mas o crescimento mais estimulante do ensino internacional pode vir de instituições que utilizam a tecnologia para aumentar o acesso de estudantes talentosos de meios pobres e com rendimentos médios, para os quais anteriormente, o ensino não estava ao alcance. Um mercado de educação internacional mais acessível, menos elitista e menos intensivo em carbono pode muito bem ser uma boa ideia saída da crise do coronavírus. A nossa resposta à pandemia da covid-19 estimulou muita inovação, mas será que as inovações vão definir o futuro panorama da educação? Certamente algumas inovações irão persistir. O enfoque nos resultados dos alunos na avaliação da aprendizagem poderá ser transformacional, tal como a incorporação da pedagogia assíncrona como parte de uma oferta mais ampla. A flexibilidade da “aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar”, é o ideal que perseguimos. A infraestrutura técnica para permitir que professores e alunos trabalhem em qualquer local à sua escolha é apenas uma parte da concretização do sonho. Mas, como já foi referido, mais importante é a pedagogia, ou seja, as abordagens para facilitar a aprendizagem que capitalizam as oportunidades apresentadas pela tecnologia. Este é um momento para o ensino superior desafiar a sua visão coletiva sobre todo o tipo de práticas enraizadas. É um momento para introduzir mais flexibilidade criativa no ensino superior. Para cada pressuposto subjacente à forma como as universidades são geridas, os seus líderes devem perguntar: “O que estamos a fazer hoje está realmente à altura dos padrões do futuro?”