A servitização digital como alavanca competitiva da indústria portuguesa

A composição das economias europeias alterou-se significativamente nos últimos 30 anos. A indústria perdeu peso face a uma concorrência crescente por parte de países com custos laborais mais baixos, nomeadamente da Ásia. Ao invés, os setores de serviços cresceram, representando hoje mais de 65% do PIB nos países desenvolvidos. Como resposta a estes desafios, as empresas industriais portuguesas têm inovado nos seus produtos e processos produtivos como forma de diferenciação competitiva e subida nas cadeias de valor globais.





Existe, no entanto, uma estratégia complementar que tem recebido menos atenção por parte das empresas portuguesas. Trata-se da estratégia de servitização, que consiste essencialmente em os fabricantes competirem através de ofertas integradas de produtos e serviços, e não apenas com base nos produtos (Sousa, R. (2019), A Servitização da Indústria – Como Competir através dos Serviços, eBook, Universidade Católica Portuguesa). Por exemplo, o fabricante de veículos pesados MAN oferece aos seus clientes – empresas de logística – contratos por resultados, nos quais mantém a propriedade dos camiões e os clientes pagam uma taxa fixa por km percorrido. Em troca, o cliente recebe uma gama de serviços de manutenção preventiva, análise do comportamento do motorista e consumo de combustível, permitindo a otimização das suas operações de transporte. Estes serviços são assegurados pela monitorização remota dos veículos, realizada através de sensores e tecnologias de comunicação.





As vantagens da servitização são diversas e amplamente reconhecidas. Primeiro, permite ao fabricante desenvolver relações próximas e diretas com os seus clientes, com vista ao aumento da sua fidelização. Segundo, a venda de serviços proporciona, em geral, fluxos de receita mais estáveis ao longo do tempo (e.g. uma mensalidade associada a um contrato de manutenção), quando comparado com a venda de produtos. Esta vantagem é muito importante em situações de recessão, como a que atravessamos. Nestas alturas, os clientes tendem a adiar a compra de produtos, mas continuam a adquirir serviços relacionados com o seu funcionamento (e.g. manutenção dos veículos). Finalmente, a servitização pode contribuir para a redução da pegada ambiental dos produtos. Ao proporcionar ao cliente uma melhor manutenção dos mesmos, a servitização pode prolongar o seu ciclo de vida e reduzir consumos (energéticos e de materiais). Estes ganhos podem ser ainda mais significativos se forem estabelecidos contratos de pay-per-use ou leasing, em que a posse do produto permanece com o fabricante. Neste caso, o produto pode ser utilizado por vários clientes ao longo do seu ciclo de vida.





Qualquer empresa industrial, grande ou pequena, pode obter vantagens significativas recorrendo em maior ou menor escala a estratégias de servitização. E, não se pense que as receitas das atividades de serviços são negligenciáveis. Um estudo global que realizei há uns anos, revelou que nas empresas industriais da Europa Ocidental as vendas de serviços representam em média cerca de 16% das vendas globais (produtos e serviços), podendo em alguns casos ultrapassar os 50%.





As tecnologias digitais – internet of things, monitorização remota de produtos, plataformas cloud, realidade aumentada, entre outras – desempenham um papel crucial nas estratégias de servitização, quer para reduzir o custo da prestação de serviços, quer para aumentar o valor para o cliente. Por exemplo, um técnico do fabricante que se desloca ao cliente para efetuar uma reparação no produto que lhe vendeu, pode levar óculos 3D que transmitem o que está a ver a um especialista situado em back-office. Deste modo, o especialista pode aconselhar em tempo real o técnico e auxiliá-lo na reparação, aumentando a eficiência. Todavia, as políticas industriais têm estado muito focadas na adoção das tecnologias digitais em atividades internas de produção (com o rótulo de indústria 4.0), esquecendo o seu papel no processo de servitização e conectividade com os clientes.





Num momento em que se aproxima a bazuca europeia, esta é a oportunidade para as empresas utilizarem a servitização digital como forma de inovação dos seus modelos de negócio, diferenciação competitiva e subida nas cadeias de valor globais. Para a implementação destas estratégias, será crucial que as empresas considerem nos seus planos de investimento as tecnologias digitais de suporte à prestação de serviços industriais e à conectividade com os seus clientes.





Em suma, este é o momento de olharmos para as potencialidades das estratégias de servitização como alavanca competitiva da indústria portuguesa, e aproveitarmos a oportunidade para fazer acontecer.