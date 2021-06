Crónica de uma vacina anunciada

Existem várias metodologias para o fazer, como o mapeamento do trajeto do cliente. No artigo de hoje, ilustro esta abordagem tomando como exemplo um serviço que muitos dos caros leitores experimentaram recentemente: a vacinação covid-19. Na semana passada, coube-me a mim experimentar este serviço, pelo que tive a oportunidade de fazer um exercício informal de mapeamento da minha experiência como cliente.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...