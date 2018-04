bancos. O Lehman Brothers faliu há 10 anos na sequência da crise do subprime. Foi a maior falência da história americana. Talvez pior do que isso, pressionou o Estado a preencher, com o dinheiro de todos nós, as enormes crateras que se abriram nas carteiras de crédito de muitas instituições bancárias. No sistema capitalista, uma empresa sem solvabilidade vai à falência. Mas em boa parte dos bancos considera-se que são «too big to fall». Logo, quando há problemas de sobrevivência, o capitalismo acolhe-se nos favores dos governos, que por sua vez executam saques aos contribuintes. O risco com garantia do Estado torna o capitalismo mais confortável. Entre nós, o Novo Banco continua a lembrar-nos a irresponsabilidade e o pesadelo. E um eufemismo: o de que não serão os contribuintes a pagar a factura. Dêem a volta que derem, são os impostos que seguram as portas de muitos bancos. Pode ser só uma garantia. No BPP, por exemplo, dos 450 milhões que lá colocámos apenas recuperámos 73. Não era um banco grande nem de risco sistémico… No Novo Banco parecemos condenados a emprestar dinheiro anos a fio. Isto é, continuamos longe de ficarmos livres de desmandos antigos, como continuamos longe de tomar as medidas suficientes para que não voltem a repetir-se. Em 10 anos, já lá vão 17 mil milhões.



herança. O Guardian divulgou esta semana uma proposta do Instituto para a Investigação em Políticas Públicas (IPPR), um think tank britânico empenhado em lançar contributos para contrariar o alargamento das desigualdades. A ideia é que todos os cidadãos nascidos no Reino Unido, quando completarem 25 anos, recebam 10 mil libras como "herança mínima universal". O dinheiro seria proveniente de um fundo soberano, que beneficiaria de reformas fiscais e da venda de activos, incluindo a participação no Banco da Escócia, no valor de 186 mil milhões de libras. O dinheiro atribuído a cada cidadão permitiria uma participação na economia, fosse investindo na valorização pessoal ou num negócio. A parcela da riqueza herdada não pára de aumentar, como já tinha avisado Piketty, enquanto o rendimento dos salários continua a baixar. Esta "herança mínima" vem ao encontro de outras ideias de distribuição de riqueza. Por mais que nos pareça artificial e imperfeita, talvez seja um contributo para forçar novos equilíbrios, já que o livre funcionamento dos mercados e a redução dos impostos aos mais ricos apenas agravaram as desigualdades a níveis vergonhosos. 10% das famílias mais ricas possuem 44% da riqueza do Reino Unido.



lula. O Brasil é o exemplo de um país que foi quase sempre olhado como a grande promessa de futuro. Um território enorme, rico, uma população jovem, grande criatividade e energia, capacidade de realização de produtos sofisticados… condições mais do que suficientes para fazer do Brasil uma terra de prosperidade. Não foi e não é assim. E podia ser. Está lá tudo. Mas estão lá também gritantes desigualdades, pobreza, iliteracia, corrupção endémica, violência e um descrédito generalizado das instituições. É este país que de vez em quando concentra esperanças em líderes prometedores. Foi o caso de Lula, o sucessor de Fernando Henrique Cardoso, que tinha devolvido credibilidade política e económica ao Brasil. Lula alimentou expectativas elevadas entre os mais pobres, melhorou as suas condições de vida, mas não evitou que as teias de corrupção voltassem a ganhar terreno, nomeadamente no seu Partido dos Trabalhadores. Desaires económicos e sociais, descontentamento e frustração nas ruas e a politização da justiça mergulharam o Brasil num acerto de contas de que Lula volta a ser um expoente maior. Desde logo porque é o político que reúne o maior apoio e a maior rejeição. Tempos perigosos em que até os militares tomam partido. O Brasil merece melhor.







Mais do que os resultados do novo modelo de "apoio sustentado às artes", o que está em causa é o baixo volume de investimento público português na Cultura: 0,8% da riqueza produzida, um dos mais baixos na Europa. As artes definham se ficam apenas à mercê do mercado. É preciso experimentar, rasgar, ter condições duradouras para sustentar projectos que de outro modo seriam impossíveis. Joga-se aqui a nossa identidade e a nossa capacidade de relação. O papel do Estado, que também é autarquias, é imprescindível. O mesmo se diga do mecenato. O novo modelo de apoio às artes resulta de um amplo debate público e muitos dos que agora protestam não o contestaram. Não invalida que tenha lacunas, por exemplo no peso relativo atribuído às unidades territoriais ou quando deixam de fora instituições como o Teatro Experimental do Porto ou o Teatro Experimental de Cascais. António Costa sabe há muito do peso e influência dos agentes culturais. Tem a obrigação de perceber que o crescimento do País e dos portugueses passa pelo peso da aposta na criatividade e nas artes. O Governo diz que está ainda a "tentar fixar uma dotação definitiva". Tirar Portugal da cauda da Europa é um bom objectivo. Também na Cultura.Lembram-se do escândalo nacional em volta dos cortes no financiamento de colégios privados? A quantidade de notícias e acusações… O desrespeito do Estado pela iniciativa privada, a liberdade de escolha, o que se disse e a contundência com que se disse. Em muitos anos, o grande protesto veio de um grupo denominado GPS, que chegou a colocar aviões no ar com faixas de protesto em tempo de campanha eleitoral. Muita veemência na defesa de um negócio. Ainda se fosse da liberdade educativa… Soube-se agora que, afinal, os empreendedores sacaram em proveito próprio 36 dos 300 milhões concedidos pelo Estado entre 2005 e 2013, no âmbito dos designados contratos de associação. A acusação do Ministério Público enuncia corrupção, peculato, burla qualificada, falsificação e abuso de confiança. Estes grandes educadores desenvolveram uma teia de influência que envolvia figuras políticas do PSD e do PS. Garantiam assim os apoios necessários à perpetuação do roubo ao Estado. Não está em causa o ensino privado, que tem prestado, em geral, enormes serviços ao País, nem os contratos de associação, justificados pela ausência de oferta pública. Tão-só o sequestro de recursos públicos por empreendedores sem escrúpulos."Em termos de rigor, somos todos Centeno", disse o ministro da Saúde com solenidade na Assembleia da República. Adalberto Campos Fernandes já tinha ouvido o seu colega Mário Centeno queixar-se de "má gestão na saúde" e os dois apareceram a nomear uma unidade de missão (nome mais pomposo do que os antigos grupos de estudo) que vai indagar da sustentabilidade financeira da saúde. Todos sabemos que há problemas demasiados na saúde. Além dos progressos na "produção", que o primeiro-ministro exibe e são reais, sobram estrangulamentos em muitos serviços, carências de profissionais, de camas, de cuidados continuados, de literacia, esperas demoradas e uma suborçamentação crónica que torna irracional qualquer acto de gestão. O "somos todos Centeno" não será um elogio. É mais um passar de culpas pela suborçamentação. Elogio só se for no partilhar dos louros do défice. António Costa, como Centeno, está preocupado em melhorar os ganhos de eficiência. É compreensível. O que se compreende mal é que as pressões demográficas e a nova realidade social não aconselhem um redesenho do modelo de Serviço Nacional de Saúde e uma política pública mais ambiciosa. Se Centeno é a figura central da saúde, não será decerto bom sinal. Nem para Adalberto nem para os utentes do SNS.