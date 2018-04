brasil. O político mais amado e mais odiado do Brasil está na cadeia. Nos próximos tempos, os seus apoiantes ainda vão tentar reverter a situação e manter a candidatura presidencial, mas dificilmente Lula sairá tão cedo da cela a que o condenaram. Ele sabe-o e por isso instigou os seus correligionários a olharem para Lula como uma ideia a continuar. Lula na prisão, mais do que uma questão de Justiça, foi uma questão política. Afastar o Partido dos Trabalhadores do poder tornou-se um objectivo claro. A teia de corrupção em que se envolveu e a frustração a que o seu governo conduziu o Brasil foram determinantes. Os ajustes de contas afastaram muitas figuras. Antes de Lula, a mais marcante foi Dilma Rousseff, destituída da presidência do Brasil num processo político indecoroso, na falta de uma acusação judicial. Lula era a última fronteira do combate movido ao PT. Derrubada, nem por isso se vislumbra nada de esperançoso. Pelo contrário…



soror. A escritora Luísa Costa Gomes está de volta. Acaba de publicar o romance "Florinhas de Soror Nada - A Vida de Uma Não-Santa" (D. Quixote). O livro segue-se a "Cláudio e Constantino", publicado há três anos. "Florinhas de Soror Nada" é a história de uma criança, Teresa Maria, que queria ser santa e vive obcecada pelas vidas dos santos, caso da sua homónima Teresa d'Ávila. A narrativa vai da procura da santidade até à perda da fé católica de uma santa que, afinal, não queria sê-lo. Há dois anos, Luísa Costa Gomes dizia a este jornal: "Cortei completamente com a Igreja Católica. Tenho raiva e rancor, que estou agora a supurar. São pessoas a quem confiamos a nossa alma e que nos retiram grande parte dela. Para quê? Provavelmente, para formar cidadãos atentos, veneradores e obrigados". Um mergulho na religião e na condição humana. n



falar. Numa entrevista recente de Steven Spielberg a El País, perguntava-se ao cineasta se havia algo que considerasse essencial transmitir aos seus netos. "Digo-lhes sempre o mesmo: antes de falarem, párem e escutem o outro" - respondeu. Escutar antes de falar. A importância de ouvir. Parece óbvio e sensato. Mas não é por aí que vai o debate público. O falatório sobrepõe-se a tudo. Há uma competição permanente pela palavra, pela primeira e pela derradeira palavra. É uma competição que boa parte das vezes dissimula ignorância, aquilo que o escritor Manuel Rivas chama de "analfabetismo ilustrado". Parece um paradoxo, mas não. É uma ignorância inconsciente, imersa em informação, que não se lê nem se interpreta. Fala-se sem ouvir e sem pensar. Além do ruído, fica a ilusão do conhecimento. Apenas ilusão. Nada pior do que ignorar que se ignora. Importa, pois, ouvir. Ouvir o outro, fazer silêncio para escutar, ler e interpretar. Para que, como dizia Ambrose Bierce, falar não seja apenas "um impulso sem finalidade".







Parece cedo para se falar do Orçamento do Estado para 2019, mas não é. Já estamos no segundo trimestre e no horizonte fica o último desafio para a maioria que tem apoiado o Governo. No debate quinzenal de há uma semana, Catarina Martins deu o tom. Discutia-se o investimento público na Cultura e a líder do BE apontou para 2019 e para António Costa: "É preciso já um compromisso. Vai fazê-lo?". Costa respondeu com o "esforço conjunto para reconstruir o País destruído pela direita". A pressão é grande. Também o PCP sobe o tom. Jerónimo de Sousa é contundente, mas afasta a ruptura. Na Amadora, disse "não" quando lhe perguntaram se "isto acabou". Nem a ambição de Mário Centeno de baixar ainda mais a meta do défice fará quebrar a parceria. A legislatura irá até ao fim, mas com o governo socialista sob pressão crescente. Greves e manifestações vão ser o pano de fundo de negociações apertadas. Os aumentos da Função Pública, ou a falta deles, serão a pedra de toque. As conversas e as desconversas começaram. Em qualquer caso, o desfecho é previsível: o próximo Orçamento passará sob grande protesto.Que se passa no Serviço Nacional de Saúde? A insatisfação e as reclamações são muitas e justificadas. O relatório Health System Review Portugal, elaborado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, deixa conclusões pertinentes. Os efeitos da crise financeira ainda permanecem: degradação das condições de edifícios e equipamentos, além da perda de profissionais. O número de enfermeiros e de médicos continua abaixo da média europeia, embora tenha crescido nos últimos anos. Os desequilíbrios geográficos e a centralização da gestão limitam muito a autonomia dos serviços regionais e locais. E o financiamento previsto no Orçamento está ainda abaixo do registado no início da década, mesmo tendo em conta o seu incremento recente. Ou seja, há muito por fazer tendo em conta que a realidade social evolui e tende a pressionar mais o atendimento. Basta considerar o envelhecimento da população e as doenças crónicas. O diagnóstico está feito: é preciso reorganizar e reorientar o SNS; e é preciso mais investimento público. Uma ideia, também ela, crónica.Na política, há verdades que não precisam de expressão. Dizer que "as eleições não se ganham, perdem-se", não andará longe da verdade. É uma frase tão realista como desculpabilizante. Ao surgir na boca de um líder soa a rendição. Quando Rui Rio a profere no Conselho Nacional do PSD não está a mobilizar os conselheiros. Está a baixar as expectativas e a constatar a vantagem de quem exerce o poder com resultados favoráveis. O realismo de Rio é honesto, por mais politicamente incorrecto que seja. E é. Mas inútil. O longo atraso no reconhecimento da realidade política que emergiu depois das últimas legislativas paralisou o PSD. E se já havia um esgotamento depois de uma governação dura, as autárquicas demonstraram à evidência a desmobilização e o vazio. Rio e o PSD precisam de ideias claras e alternativas sobre o que querem propor ao País. Para isso, é necessário tempo, estudo e debate. Não é necessário é andar a dizer que se é contra um referendo à eutanásia e depois aparecer a defendê-lo. Como não é preciso clamar contra a injecção de capital das Misericórdias no Montepio e depois fazer o contrário. Nada impede o PSD de afinar o discurso. Ficar à espera da derrota do PS é pouco.