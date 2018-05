Até tu, Brutus?

Em 2019 Rui Rio vai ser PM

Há 10 minutos

Com tanta trapalhada no PS! Já toda a gente os conhece, já duvido q em 2019 ganhem as eleições! No PS só se aproveita a Ana Gomes. Os outros são uns salafrários. Rui Rio é homem honesto por isso já pode contar com o meu voto. Costa é um usurpador, traidor, oportunista, joga sujo e com calculismo!