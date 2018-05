Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 10 de maio de 2018 às 20:16

Quem se mete com o PS leva É revelador como para muitas pessoas – militantes, dirigentes, jornalistas, opinadores – o tempo de assumir coisas óbvias sobre Sócrates é o tempo escolhido pela liderança do PS, em função estrita dos interesses do partido.