Marcelo Rebelo de Sousa fala muito. E, normalmente, quem fala muito fala demais. Marcelo não tem falado demais. Preenche vazios, atenua tensões, maneja a palavra com sensatez e tenta centrar o País no essencial. Um Presidente que vem da direita e se tornou o estabilizador de um tempo político dominado pela esquerda reforça a sua posição. Os que apostavam no seu desgaste rápido enganaram-se. Na entrevista ao Público/RR, demonstrou que a sua vocação de estabilizador se sobrepõe às tentações de explorar os terrenos em que Governo e oposições se revelam mais frágeis. "A trajectória é para manter", diz. E repete: "É uma trajectória que superou as expectativas críticas que encontrei, em meios financeiros e económicos internos e externos, e já mereceu até aplausos". Maior elogio ao Executivo é difícil. Marcelo quer um Orçamento para 2019, aprovado com quem quer que seja (Costa agradece a pressão), não alimenta críticas ou dúvidas sobre os dispositivos de prevenção e combate aos incêndios, quer convergências de futuro na saúde e mais justiça em tempo útil. Fica a pairar um alerta presidencial: "Se nós renunciamos à ideia de que num Estado de direito democrático é possível haver justiça em tempo, estamos a renunciar a ele".Se alguém leu a entrevista de Marcelo com atenção, terá percebido que é notório o seu empenho em não abrir fissuras no relacionamento com os restantes poderes, nomeadamente o Governo. É o caso num tema crítico como a prevenção e o combate aos incêndios: "Tenho a noção de que todos fizeram o que era necessário fazer e era possível fazer neste período de tempo". Marcelo aproveitou para lembrar (já o tinha dito em Outubro) que o imperativo de não permitirmos que as tragédias do ano passado se repitam é decisivo na ponderação da sua recandidatura presidencial. E por mais que a reedição das tragédias responsabilize o Governo - e responsabiliza -, Marcelo joga aqui o seu próprio mandato, pois foi ele que se empenhou na mobilização do País e que assegurou que as fragilidades reveladas encontrariam solução. O envolvimento presidencial obriga o primeiro-ministro a demonstrar que há um dispositivo pronto e capaz de responder aos incêndios. Os últimos sinais são preocupantes, mesmo tendo em conta que passaram apenas seis meses sobre a última tragédia. As calamidades exigem medidas excepcionais que não se compadecem com hesitações e burocracias. O País aguarda a prova de que tudo foi feito para que possa sentir-se seguro.A desfiliação de José Sócrates do PS pode ter surpreendido António Costa, mas foi uma boa notícia para si e para o partido. Costa percebeu muito cedo que o PS não podia ficar refém das graves suspeitas que impendem sobre Sócrates. Há quatro anos, 10 horas depois do ex-primeiro-ministro ser detido, o recém-eleito secretário-geral teve o discernimento de enviar aos militantes socialistas uma SMS em que afirmava que "os sentimentos de solidariedade e amizade pessoais não devem confundir a acção política do PS". Estávamos a uma semana do congresso da consagração de Costa e o nome do antigo líder foi abafado, apesar do choque que representou a detenção. O PS já tinha passado pelo trauma do processo Casa Pia e havia que resistir à tentação de pressionar a justiça e mergulhar o partido nas teias do processo Marquês. "À justiça o que é da justiça, à política o que é da política" serviu de mote para fazer silêncio e deixar Sócrates entregue ao seu destino. Uma vez acusado e conhecidos factos graves na sua conduta, o PS podia e deveria ter-se demarcado. Só o fez quando afloraram registos de pagamentos privados ao ministro Manuel Pinho e Rui Rio pediu explicações ao Parlamento. Foi tarde, mas foi um alívio.Um político com lastro de responsabilidades públicas, uma vez caído nas malhas da justiça, deveria ser o primeiro a tomar a iniciativa de suspender a sua militância partidária e a não contagiar os seus correligionários com as suas acções e omissões. É certo que a suspensão não é suficiente para ilibar quem quer que seja, mas pelo menos poupa dissabores e inibições à agremiação. José Sócrates assim não o entendeu. E voltou a não o entender quando se viu acusado de 31 crimes graves, entre os quais corrupção e branqueamento de capitais. Em abono da sua verdade, Sócrates considerou o seu caso um processo político e quis arrastar o PS para a sua barricada. António Costa não lho permitiu. E, por isso, o ex-líder não lhe perdoa. Ficou patente o afastamento e agastamento. Também o isolamento. À medida que o seu processo ficou no domínio público, reduziu-se o número de defensores e apoiantes. Sócrates era, de facto, um embaraço para o PS. Ainda é. E será. Mas, pelo menos, ganhou-se clareza.José Sócrates diz que o condenaram sem julgamento, que em quatro anos não ouviu a direcção do PS condenar os abusos da justiça e que o PS se juntou à direita na tentativa de criminalizar uma governação. Condenações e criminalizações políticas. Abusos na justiça. É a síntese de Sócrates. Mas também uma interpelação. Não é demais repetir que o ex-primeiro-ministro tem direito a um julgamento justo, que saiba alhear-se de juízos políticos e mediáticos. O julgamento político de uma época e das suas circunstâncias não é chamado ao tribunal e este não deve influenciar-se pela pressão exterior. Deve ser agnóstico. Sei que estes pressupostos são evidências mas, num caso como este (e suas ramificações), a responsabilidade, o ambiente e as expectativas são mais pesados. Também a Assembleia da República deve resistir à tentação do julgamento paralelo, independentemente do escrutínio necessário ao esclarecimento de muitas nebulosas que causaram (e ainda causam) dano ao País. Apertar o combate à corrupção deve ser um tópico urgente na agenda legislativa. Para que a lei não seja como uma teia de aranha, como se dizia na antiga Atenas: "Se nela cai alguma coisa leve, a teia retém; o que é pesado rompe-a e escapa".Karl Marx nasceu há 200 anos, mas não morreu. O interesse pela sua obra mantém-se, mesmo se as suas previsões falharam. Conferências e exposições na British Library, reedições de obras, novos ensaios, artigos nos mais importantes jornais e revistas mostram que há pensamento que merece ser questionado. A Economist escreveu um título sintomático: "Dirigentes do mundo leiam Karl Marx". E um antetítulo: "A segunda vez como farsa". Marx é o autor da célebre asserção: "A História repete-se primeiro como tragédia, depois como farsa". O marxismo inspirou lutas por mais justiça e dignidade, mas produziu grandes sofrimentos. Há quem o compare a uma espécie de religião secular. Ideias generosas e poderosas, que falharam, mas continuam pertinentes, sobretudo enquanto instrumento de análise das contradições do capitalismo e da economia de mercado. O crescimento das desigualdades sociais e o aumento da concentração da riqueza criaram novas dinâmicas populistas de contestação do capitalismo. A Economist aconselha os reformadores liberais do nosso tempo a estudar Marx. Talvez assim percebam melhor as crises do capitalismo…