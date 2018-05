itália. Sopram ventos preocupantes na Europa. Não é novidade, mas, como notou Teresa de Sousa (Público), em Itália atingiu-se um novo patamar na crise que atravessa a Europa. O populismo de esquerda entendeu-se com a extrema-direita nacionalista num país fundador da CEE e do Euro, membro do G7 e da NATO. O Movimento 5 Estrelas e a Liga são muito críticos do projecto europeu. Estão de acordo no repatriamento de meio milhão de imigrantes, no bloqueio aos desembarques, na promessa de rendimentos básicos generalizados e no olhar para a Rússia como parceiro privilegiado. O descrédito de governações sucessivas, a falência de partidos históricos e o vazio entretanto criado, abriram espaço a velhos e novos demagogos. Até Berlusconi foi reabilitado. A economia e as finanças italianas já conheceram melhores dias. Apesar dos desvarios, é conhecida a resiliência dos italianos e, também por isso, não virá aí necessariamente o descalabro. Mas há muito ressentimento, frustração e amargura acumulados, que abriram portas a populismos e nacionalismos. Áustria, Hungria, Polónia, República Checa e agora a Itália estão a desafiar as democracias e a Europa, como a conhecemos nas últimas décadas. A caminho do Brexit, as notícias não podiam ser mais assustadoras.



venezuela. Nicolás Maduro está apostado em levar a Venezuela à ruína absoluta. Manipulou as regras constitucionais e as eleições, limitou as liberdades, prendeu oposicionistas, desrespeitou o estado de direito e privou os seus compatriotas de dignidade e sustento. As eleições de domingo foram fraudulentas, interna e externamente reconhecidas como tal. Quase metade dos eleitores não votaram, apesar das cadernetas patrióticas com dinheiro. Não foi a primeira vez que Maduro sabotou a ordem democrática. Em 2015, depois de uma derrota nas legislativas, esvaziou os seus poderes e preparou o terreno para perpetuar o chavismo sem Chaves. Ao mesmo tempo que aumentou a repressão cresceu o isolamento internacional. Muitos tentam fugir à desgraça e procuram refúgio noutros países. Degradaram-se muito as condições de sobrevivência. Basta olhar para o desemprego, que atinge um terço da população, ou para a inflação que este ano andará pelos 13 mil % ao ano! Pior é difícil, mas Maduro está a fazer por isso.



alto. O Bairro Alto de Lisboa foi e é bairro de muitas artes e mesteres. Também foi o bairro dos jornais. O jornalista e professor Paulo Martins contabilizou 600 títulos que aí foram publicados. Hoje, de papel, resta apenas A Bola. Contar histórias da longa história dos jornais no Bairro Alto foi o empreendimento a que se propôs Paulo Martins. O resultado é "O Bairro dos Jornais" (Quetzal), que acaba de ser publicado e constitui a mais completa obra sobre uma fatia importante da memória da imprensa portuguesa. Appio Sottomayor, no prefácio, chama-lhe "bíblia da Imprensa na sua pátria do Bairro Alto". Pelas redações que aí se instalaram passaram muitas intrigas e conspirações. Diz o autor: "Foram cercadas, invadidas pela polícia, atacadas por turbas de populares, inclusive à bomba. Entre os jornalistas, quantas vezes militantes de causas, forjaram-se solidariedades capazes de se sobreporem a opções políticas. Mas também germinaram zangas dirimidas em duelos ou que redundaram na criação de publicações rivais". Muita da nossa história foi escrita no Bairro Alto. Que não se perca!







Mais um congresso socialista sem liderança para escolher, importaria que daí saísse mais do que a consagração de António Costa. Já se anunciou que se olhará para o futuro, o que faz todo o sentido, até porque há eleições na vigência dos novos mandatos. Como chegar lá? Que fazer, que mudar, para que o País seja sustentável e possa resistir a percalços internos e externos? Que ideias para as questões mais críticas do nosso tempo: envelhecimento, demografia, saúde, desigualdades, alterações climáticas, crescimento, digital… Que compromissos políticos construir até às eleições? Que ideias para uma Europa em transformação? São muitos os problemas e desafios. Talvez o molde congressista não seja o mais adequado para grandes aprofundamentos, mas seria estranho que a discussão lhe passe ao lado. Tão estranho como não fazer o balanço desta solução política que tornou possível este Governo ou ignorar os erros de governações passadas, mas que conduziram a suspeições e acusações graves no presente. Um balanço e perspectivas que exigem respostas aos erros, aos problemas e às desconfianças em aberto.A morte costuma arredondar as arestas dos homens. Não é o caso de António Arnaut. O desassombro, a determinação e a clareza guiaram-no até ao fim. Não foi de adaptações e flexibilidades. Sabia o que queria e não se esforçou por ser conveniente. Por isso, não é preciso ornamentar as palavras e a memória. Advogado, militou na Acção Socialista Portuguesa desde 1966 e depois foi um dos fundadores do PS, na Alemanha. Em 78, ministro dos Assuntos Sociais, surpreendeu os seus pares ao assinar o despacho que deu origem ao Serviço Nacional de Saúde. "Foi uma decisão monumental. Apanhei-me ministro sem querer, tinha a caneta na mão e escrevi aquele despacho", diria muitos anos depois aos autores da sua biografia. Rapidamente se desiludiu da actividade partidária. "Deixei a política activa por ter sentido, dolorosamente, que o contorcionismo e a flexibilidade de carácter eram a cartilha dominante". Nunca deixou a política e a acção cívica. Foi um exemplo. Ergueu a voz quando foi preciso, mas sem contorcionismo. Até ao fim, zelou pela saúde pública e deixou um alerta: "É preciso reconduzir o SNS à sua matriz constitucional e humanista". Saibamos honrar a sua memória.20 anos depois, a Exposição Internacional de Lisboa deixou marcas fortes na cidade e no País. Olhou os oceanos a partir do Tejo e recuperou uma vasta área degradada. Criou infraestruturas de grande qualidade e, sobretudo, abriu a cidade ao mundo. Não se limitou a acrescentar pavilhões efémeros, fê-lo de forma sustentada, deixando futuro para a cidade. Construiu urbe, cosmopolita, que todos sentiram e sentem como sua. Dos espaços verdes à comunhão com o rio, do Oceanário ao Pavilhão do Conhecimento, ficou muito para o nosso usufruto. Mas a Expo foi mais do que isso. Foi uma abertura aos outros, à diversidade, um ambiente de modernidade e um orgulho, que caíram fundo em todos os que por lá passaram. Não foi por acaso que, no último dia da Exposição, muitos deixaram lágrimas na despedida. Não foi por acaso que o saber adquirido foi requisitado mundo fora. 20 anos passados, a cidade ganhou ali 30 mil moradores e outros tantos empregos. Houve negócios duvidosos, atrasos, demissões, mas o balanço foi largamente positivo. Os portugueses gostaram de ser rever na Expo.