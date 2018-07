Marques Mendes: “BdP está objectivamente a beneficiar o infractor”

a) Não chegámos sequer aos quartos de final;

b) Tínhamos equipa para fazer bem melhor;

c) Com excepção do jogo com a Espanha e da segunda parte de ontem, jogámos sempre mal;

d) Não manifestámos nem maturidade nem ambição;

e) Fomos uma equipa vulgar;

f) O balanço só não é mais negativo porque a Seleção Campeã do Mundo (a Alemanha) ainda conseguiu fazer pior do que nós.

Há, entre outras, uma lição a retirar deste Mundial: convém não abusar da sorte e jogar um pouco mais. No Europeu, tivemos muita sorte e saímos campeões; agora, no Mundial, a sorte foi parar ao Uruguai e saímos eliminados.

MARCELO COM TRUMP

Há dois lados distintos nesta visita: o lado institucional e o lado do espectáculo.

a) Quanto ao lado institucional (o mais importante), a questão que se coloca é: esta visita faz sentido?

Se Donald Trump não fosse o Presidente dos EUA, a pergunta nem sequer se colocava. Era óbvio que a visita fazia sentido . E continua a fazer, porque um país é mais que um Presidente e as relações entre países são institucionais e não pessoais ;

Afinal, Portugal e os EUA são velhos aliados; têm interesses em comum na NATO; têm relações bilaterais importantes, quer no domínio comercial, quer quanto à base das Lajes; e Portugal tem uma importante comunidade nos EUA.

b) Quanto ao lado do espectáculo (a parte do encontro aberta à comunicação social), há que dizer que o PR português surpreendeu:

Primeiro, dominou toda a conversa e distribuiu jogo em todas as direcções, secundarizando Trump , ao contrário do que costuma suceder nos encontros do Presidente dos EUA;

Segundo, não cedeu a qualquer tipo de subserviência;

Finalmente , teve aquela tirada genial (Portugal não é a América), o que, naquele contexto, significava algo do género: em Portugal dificilmente um Trump seria eleito. Foi Marcelo no seu melhor!

Uma visita que não pode ser desinserida do momento alto que Portugal vive em termos internacionais .

Três vitórias importantes em menos de dois anos : a eleição de António Guterres para a ONU; a escolha de Mário Centeno para o Eurogrupo; e, esta semana, a eleição de António Vitorino para Director-Geral das Migrações. Para um país pequeno é um balanço de relevo.

No caso de Vitorino, a sua eleição tem mais este "picante" : é a primeira vez que um europeu dirige a UIM e a sua vitória é conseguida também sobre um norte-americano.

RIO EM ANGOLA

Depois de desanuviadas as relações Portugal/Angola, o primeiro responsável português a encontrar-se com o Presidente angolano não foi o Primeiro-Ministro . Afinal, foi o líder da oposição. Isto não é nada normal. Não é normal uma visita preparada em segredo, à margem das autoridades e em antecipação à viagem do PM. Politicamente tem muito que se lhe diga. É uma bofetada política e diplomática no Governo de António Costa.

Isto significa duas coisas :

a) Primeiro: significa que para o Governo angolano a relação política preferencial em Portugal é com o PSD e não com o PS. Os políticos angolanos continuam a preferir o PSD ao PS. Isto já não é novo. Vem dos tempos de Cavaco Silva e Durão Barroso. A novidade está em as novas autoridades angolanas quererem reafirmá-lo agora e desta forma tão notória e assertiva.

b) Segundo: significa que, mesmo depois de desaparecido o irritante judicial do caso Manuel Vicente, na relação de Angola com o Governo português continua a existir "uma pedra no sapato". Ou seja: deixou de haver um irritante com o Estado português mas continua a existir um irritante com o Governo português.

Uma nota mais : o PM vai fazer esta semana uma visita a Moçambique. Em Moçambique há este défice terrível: 11 milhões de Moçambicanos não falam português. É um Portugal inteiro que não fala português. Não nas cidades, mas nas zonas mais rurais e mais pobres.

Pergunta que se impõe: por que é que o Governo não se propõe ajudar a vencer este défice? Por que é que não mobiliza professores portugueses para ajudarem a formar professores moçambicanos? Por que é que as nossas escolas, os nossos Politécnicos e Universidades não são envolvidos nesta tarefa essencial?

SANTANA SAI DO PSD?

Santana Lopes deu uma entrevista à Visão a anunciar que sairá do PSD e a admitir formar um novo partido . Se realmente sai ou não, veremos. Afinal, ele anda a ameaçar há mais de 20 anos. A convicção que tenho é de que, se sair, em pouco tempo acabará por se arrepender.

E que dizer da criação de um novo partido? Não é uma tarefa impossível. Mas é mesmo muito difícil ter sucesso .

a) Primeiro: o nosso sistema partidário é muito estável e resiliente. Especialmente na área do centro e da direita. Veja-se o caso de Manuel Monteiro. Saiu do CDS e foi o flop que se viu.

b) Segundo: um novo partido precisa de novidade. Ora, Pedro Santana Lopes é tudo menos novidade. Está há 40 anos na vida política. Não tem nada de novo a oferecer. Nem nas ideias nem nos comportamentos.

c) Terceiro: goste-se ou não de Rui Rio e da sua liderança, não há, apesar de tudo, qualquer razão para a cisão. O partido não se descaracterizou ideologicamente nem teve qualquer mudança estrutural. Comete erros? É verdade. Mas no passado já houve igual ou pior.

d) Finalmente: estou absolutamente convencido de que, se sair, Pedro Santana Lopes não arrastará consigo nenhuma figura relevante do PSD. E eleitores também estamos para ver. Pode ser, sim, uma grande precipitação.

GRANDES DEVEDORES À BANCA

Esta semana o Banco de Portugal emitiu parecer a afirmar que é contra a divulgação dos grandes devedores à Banca. Razão invocada? O sigilo bancário .

Com todo o respeito, acho esta posição lamentável e até censurável.

a) Primeiro: é uma posição obsoleta. A prova é que ainda recentemente, no passado mês de Maio, um dos mais modernos e prestigiados banqueiros do mundo, António Horta Osório, veio dizer exactamente o contrário: que divulgar a lista dos grandes devedores era da mais elementar justiça.

b) Segundo: é uma posição contraditória dentro do Estado. Nas dívidas ao Fisco, o Estado divulga os seus devedores. Nas dívidas à Banca, quer escondê-los.

O mais grave, porém, é que o BdP está objectivamente a beneficiar o infractor .

a) São muitos milhões de euros que os Bancos perderam. Ainda esta semana foi divulgado mais um caso – a ONGOING a dever 700 milhões a dois bancos.

b) São empresas falidas e por isso não pagam; mas em que os seus donos vivem "à grande e à francesa". Têm dinheiro, têm património, nada pagam e até se vangloriam de que nada lhes acontece. Isto é jurídica e moralmente inaceitável.

c) Perante isto, o BdP devia fazer duas coisas: censurar estes comportamento; e exortar os bancos a serem implacáveis na tentativa de cobrar estas dívidas.

d) Infelizmente, o Banco de Portugal faz o contrário: faz o jogo dos grandes devedores e tenta evitar que eles escapem a uma censura pública e social. É que divulgar as grandes dívidas não é voyeurismo. É um procedimento dissuasor de novas práticas semelhantes no futuro.

e) É destes comportamentos que se alimentam os populismos. Depois não se queixem.



TUTTI FRUTTI

Ainda são pouco claros os contornos desta nova investigação judicial . Mas percebem-se desde já algumas coisas essenciais:

Relações de promiscuidade entre autarquias e aparelhos partidários ;

Negócios pessoais e financiamentos partidários com epicentro nalgumas autarquias ;

Envolvimento de figuras de segunda e terceira linhas do PSD e do PS. Para já, as mais faladas são do PSD .

Sobre estas investigações, há um voto a formular e uma pergunta a fazer:

a) Um voto – Espera-se que se investigue tudo o que há a investigar e com profundidade: primeiro, porque especulações desta natureza são antigas a convém pôr tudo em pratos limpos; depois, porque estes comportamentos minam a vida política em geral e a vida partidária em particular.

b) A pergunta – Depois de tudo investigado, há que perguntar: o que é que vão fazer os partidos? Vão agir ou vão encolher os ombros? Vão tomar medidas políticas ou vão assobiar para o lado? Vão cortar a direito ou vão dizer que esperam pela justiça? Estou para ver onde pára a coragem dos nossos líderes partidários.

UE E MIGRAÇÕES

A Cimeira Europeia desta semana deve ter sido das mais negras da história recente da União. E dá bem o retrato do actual estado da União Europeia .

a) Uma Europa profundamente dividida – Nunca se viu uma União Europeia tão dividida como agora. São divisões muito sérias e profundas. Em matéria de migrações há vários grupos dentro da União.

b) Uma Europa completamente impotente e incapaz – Ao fim de todo este tempo, a Europa não consegue uma solução europeia para a questão das migrações. As conclusões desta Cimeira não são uma solução. São declarações vagas e acordos numa base voluntária. É a Europa "à la carte".

c) Uma Europa sem liderança – Durante muitos anos, a Alemanha liderou efectivamente a UE. Mal ou bem mas liderou. Agora, as coisas estão a mudar. Merkel já não tem a força que tinha e está "cercada" dentro da sua própria coligação de governo.

d) Uma Europa sem valores e sem autoridade – Ao recusar ter uma solução para o problema das migrações, a UE perde a autoridade moral e política que tinha, por exemplo, sobre os EUA. Quando não há valores não há autoridade moral.

Em função de tudo isto, podemos ter uma crise política na Alemanha .