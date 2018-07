Back to basics

Robert Fripp

Dixit

"O mito acabou."

Domingos Jerónimo



"De repente, toda a gente acha que é possível fazer tudo já e ao mesmo tempo."

António Costa



Um dos mais interessantes estudos sobre a história da fotografia em Portugal foi recentemente publicado em livro. Chama-se "Infâmia e Fama" e aborda "o mistério dos primeiros retratos judiciários em Portugal", mais precisamente no período entre 1869 e 1895. Leonor Sá, a sua autora, desenvolveu este trabalho no âmbito da sua tese de doutoramento, a partir de dois álbuns fotográficos, hoje pertencentes à colecção do advogado Francisco Teixeira da Mota, que os adquiriu em leilão, e que foram produzidos na Polícia Civil de Lisboa pouco depois da sua criação, em 1867. Filipa Lowndes Vicente, que é a curadora do Museu da Polícia Judiciária, escreveu no prefácio que "os tempos da fotografia judiciária são os tempos mínimos de colocar o detido, ou a detida, quieto, perante a lente. O momento imediato substitui a encenação e a verdade acaba por substituir o artifício." E faz notar que enquanto o retrato encomendado a um estúdio fica na posse do fotografado ou da família, o retrato judiciário não fica com a pessoa que está representada e é mesmo provável que essa pessoa nunca o veja. "Nos anti-retratos - como lhes chama -, os retratados não têm, à partida, direito a olhar para a sua imagem", sublinha. Pelo seu lado, Leonor Sá mostra e contextualiza os dois álbuns portugueses que são o centro do seu trabalho no que foi o desenvolvimento do retrato judiciário na Europa do século XIX, mas também a utilização da fotografia como instrumento da antropologia. Além da investigação sobre os dois álbuns, mostra a evolução da iconografia de ilustrações sobre criminosos, desde as medievais até aos cartazes de "Wanted" do far west norte-americano, ou até às criações artísticas sobre o tema feitas, contemporaneamente, por exemplo, por Andy Warhol ou Ai Weiwei. Este é um livro fascinante para os apaixonados pela história da fotografia e pelas evolução das utilizações que ela teve em nome da lei.



Uma das mais importantes exposições de fotografia deste ano abriu agora em Lisboa, no Museu Berardo, e estará patente até 7 de Outubro. Trata-se de "Between the Devil and the Deep Blue Sea", uma exposição do fotógrafo sul-africano Pieter Hugo, que se destacou pela forma como acompanhou e documentou o fim do apartheid na sociedade sul-africana. Pieter Hugo é conhecido pela forma como desenvolveu a sua técnica de retrato, num contexto de referências das comunidades do seu país e da estética da arte africana. Considerado um dos grandes documentaristas da sociedade sul-africana contemporânea, começou pelo fotojornalismo, foca-se tradicionalmente em grupos marginais e, nesta exposição, vemos vários exemplos desses seus ensaios fotográficos. O nome da exposição é inspirado numa canção de George Harrison e, no fundo, esta é uma retrospectiva de várias fases do seu trabalho, organizada em 2017 para o Kunstmuseum Wolfsburg, na Alemanha, com curadoria de Uta Ruhkamp. Outros destaques: no British Bar, a derradeira edição da série de 15 exposições que Pedro Cabrita Reis criou para serem exibidas nas montras do estabelecimento, e que apresentou mais de quatro dezenas de artistas ao longo dos últimos 15 meses. Desta vez, os convidados foram Luísa Cunha, Rui Toscano, João Paulo Feliciano, Ricardo Bak Gordon e Tomaz Hipólito. Se passarem pelo Museu do Caramulo, além das exposições de carros (actualmente uma com a história da Porsche), poderão ver "Black Box - Passeios", uma mostra de trabalhos de Francisco Tropa, Jorge Molder, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapez, Manuel Botelho, Teresa Segurado Pavão, Luísa Cunha e Gonçalo Barreiros, com curadoria de Rui Sanches.



Portugal é vice-campeão europeu de satélites do tamanho de latas de refrigerantes.



O Fisco enviou multas relacionadas com a caixa postal electrónica de forma claramente abusiva, mostrando mais uma vez a sua falta de respeito pelos direitos dos contribuintes.



"Both Directions at Once: The Lost Album" é uma recolha de gravações, na quase totalidade inéditas, feitas pelo quarteto de John Coltrane no histórico estúdio de Rudy Van Gelder, a 6 de Março de 1963. Do quarteto faziam parte Coltrane no sax tenor e sax soprano, McCoy Tyner no piano, Jimmy Garrison no baixo e Elvin Jones na bateria. Gravado um ano antes do referencial "A Love Supreme", estas gravações, que totalizam 90 minutos, mostram a vitalidade deste quarteto sensivelmente a meio da sua existência. O próprio estúdio ajudou à sonoridade: um pé-direito de quase 13 metros, com tecto de madeira abobadado, inspirou os músicos e as gravações ali realizadas eram de facto diferentes. Como é que as bobines destas gravações ficaram tanto tempo ignoradas? A Impulse, a editora com a qual Coltrane tinha contrato, teria perdido as masters numa mudança de instalações e só recentemente os originais em mono foram encontrados em casa da primeira mulher de Coltrane, Juanita Naima Coltrane. Aparentemente, esta sessão de gravação destinava-se a cumprir o compromisso de gravação de um álbum para a Impulse. Provavelmente, teria sido preciso regressar a estúdio para finalizar esse álbum, mas o que se passou nesse ano de 1963 com estes registos tinha ficado até agora desconhecido. O resultado está aqui, e é aliciante: 14 faixas, vários takes de cada tema, alguns originais sem título. 90 minutos do quarteto de Coltrane, ouvidos 55 anos depois de terem sido gravados: tudo parece agora tão simples e acessível, tudo tão natural - mas percebe-se como era um passo nas direcções que Coltrane tomou depois, até morrer em 1967. Se quiserem, este é um registo de uma época de transição e de autodescoberta. E é um documento maravilhoso de um dos maiores músicos de jazz. CD Impulse, no Spotify.



Há 54 presidentes de associações juvenis que têm mais de 60 anos.



A fruta é uma coisa muito incerta. No ano passado, tivemos boa cereja e figos abaixo do mediano. Este ano temos cerejas abaixo do mediano, mas os figos estão supremos. As chuvas inesperadas deram cabo das cerejas, mas o tempo, no geral, parece ter ajudado os figos. Sou um apaixonado por figos - desde estes que agora aí andam, escuros, grandes, carnudos, até aos mais pequenos, verdes, tenros, que hão-de aparecer se o Verão se dignar a surgir. Mas, para já, estes figos estiveiros, os figos de Junho ou de S. João, são magníficos. Poucos frutos são tão versáteis como os figos: gosto de os misturar numa salada, ou como entrada, divididos em quartos acompanhados por presunto cortado bem fino. E gosto deles como sobremesa, e gosto deles como lanche. Eu, de figos, gosto de todos, evocação das memórias de estar na sombra debaixo das grandes figueiras a colhê-los maduros para logo ali os provar. Quando chegar a Agosto, espero que os pingo-de-mel façam jus ao nome. Fruta, para mim, é fruta da época. Já que hoje em dia é difícil comer pêssegos em condições, atiremo-nos aos figos que ainda sabem a boas memórias. E ainda nem falei das passas de figo...







A música é o vinho que enche o copo do silêncio.Resumo da semana política: em vésperas da feitura do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Bloco procura espaço, o PC dá vitaminas aos sindicatos e às suas greves, Costa sacode água do capote das negas que vai dando, Rio faz exercícios de aquecimento e Marcelo lança foguetes de sinalização. A geringonça está com falta de óleo nas engrenagens e Costa insinua a possibilidade de crise, deixa cair que pode ir a eleições tentar a maioria absoluta se a coligação de esquerda romper ou, se necessário for, procurar encosto em Rui Rio. O país anda preso por arames - o endividamento aumenta, o crédito ao consumo voltou a disparar, a corrupção em organismos públicos grassa, a judiciária investiga partidos, o ministro da Educação escolheu a época de exames para andar em parte incerta e deixar a liderança do ensino a Mário Nogueira, o aeroporto de Lisboa (que é o motor da galinha de ovos de oiro do Turismo) está num caos, houve mais greves nos últimos dois meses do que no ano anterior inteiro. A única coisa que funciona verdadeiramente bem é a propaganda do Governo. O exercício de poder está a assemelhar-se ao desbobinar de um rol de promessas. Como ouvi numa conversa esta semana, deixem-nos lá entreterem-se uns com os outros.Seis organismos públicos foram alvo de investigações sobre corrupção no espaço de um mêso valor em crédito ao consumo concedido pelos bancos aumentou 6,9% em Maio, face a igual mês do ano passadoa dívida do Estado português subiu 300 milhões em Maio, atingindo um novo recorde de 250.313 milhõeso número de reclamações dos passageiros do transporte aéreo aumentou 35% em 2017o organismo que fiscaliza os subsídios atribuídos pelo Estado considera que os organismos públicos dão apoios sem rigor nem objectividadeo número de acidentes com automóveis sem seguro cresceu 14% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo do ano passado; em 2017, foram concedidas 46.827 licenças de uso e porte de armas de caça, cerca de mais 11 mil que no ano anteriora primeira análise às contas da gestão de Bruno de Carvalho no Sporting detectou dívidas a fornecedores de, pelo menos, 40 milhões de eurossoube-se esta semana que a mais valiosa colecção de fotografia portuguesa, do ex-BES, agora à guarda do Novo Banco, está em más condições de armazenamento e a deteriorar-se.