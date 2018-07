A esquina do Rio

Gosto

Uma investigadora portuguesa na área do transplante renal, Margarida Carvalho, ganhou o prémio pela melhor tese de doutoramento na Europa.

Não gosto

Há 90 leis que não são aplicadas por não terem sido regulamentadas, algumas desde 2003, em áreas como a corrupção, as florestas e as secretas.

Arco da velha

Um homem condenado e preso por fuga ao fisco usou cheques furtados e sem cobertura para pagar protecção a outro detido, com o objectivo de evitar mau tratos na prisão.

Dixit

"Chegou ao Aeroporto de Beja uma avioa que vem prenhe."

Comentário de um dos mirones que foi assistir ao aterrar do enorme A380, que tem um larguíssimo ventre aeronáutico.

Back to basics

O estilo permite dizer de forma simples coisas complicadas.

Jean Cocteau

Semanada

Dos trinta maiores financiamentos atribuídos pelo programa comunitário 2020, 26 foram para o Estado e só quatro para empresas • esta semana, tornou-se notícia o facto de o maior avião do mundo ter aterrado no aeroporto com menos passageiros do mundo, em Beja • o número de caixas multibanco disponíveis para consumidores diminuiu ao ritmo médio de 467 por ano desde 2011 • os portugueses pagam em comissões bancárias o dobro do valor suportado pelos vizinhos espanhóis • em seis anos, foram encerradas 1.895 agências bancárias • ficaram por preencher 1.230 vagas de professores, mais de metade em Lisboa e Setúbal • mais de 85% da produção de electricidade tem subsídios • 22,9% dos portugueses recebem o salário mínimo • 54% dos pensionistas, cerca de 1,6 milhões, recebem reformas abaixo do salário mínimo • o Conselho das Finanças Públicas considera que a probabilidade de a economia portuguesa se encontrar em recessão, no decorrer dos próximos cinco anos, é de aproximadamente 55% • a economia nacional tem um dos maiores défices da balança alimentar da Europa • a média das temperaturas até agora registadas no mês de Julho é a mais baixa dos últimos 30 anos.

Uma revista diferente

Mayday (palavra que pode querer significar socorro em várias circunstâncias) é o título de uma revista independente nascida e criada em Copenhaga, na Dinamarca, e que se publica duas vezes por ano. Apresenta-se como uma montra das mudanças que acontecem no mundo e que confrontam as pessoas, a cultura, a sociedade e a tecnologia, com especial incidência no pensamento independente. A ideia é ver o presente a olhar para o futuro, e na sua origem está o Trouble, um laboratório criativo de novas ideias.



A Mayday gosta de se apresentar como uma revista sobre cultura, sociedade, tecnologia e realidades imprevistas. Neste segundo número da Mayday, o destaque vai para uma entrevista com a Comissária Europeia Margrethe Vestager, que se lançou numa cruzada contra os abusos de gigantes tecnológicos como o Google e Apple. É seguida por 250 mil pessoas no twitter e dirige uma equipa de 900 colaboradores que velam sobre o cumprimento das regras da concorrência na Europa. Uma das suas frases mais relevantes desta entrevista, que merece ser lida de fio a pavio, é esta: "a questão da identidade é algo que custou milhões de vidas ao longo de vários séculos e é por isso que se torna muito premente perceber como nos posicionamos e qual o nosso papel num mundo digital". Outro ponto de interesse nesta edição é a entrevista com Ivan Krasner, o politólogo autor do livro "Depois da Europa". A Mayday está disponível na Under The Cover, Rua Marquês Sá da Bandeira 88, Lisboa.

A lista de Sakamoto

Uma das coisas mais enervantes em qualquer local público é música ambiente colocada de qualquer maneira, muitas vezes num volume estridente. Cada local deveria ter uma selecção musical cuidada e adequada ao seu estilo e às pessoas que o frequentam. Vem isto a propósito de um brilhante artigo publicado por estes dias no New York Times, no qual se explica porque é que o grande músico e compositor Ryuichi Sakamoto se levantou da mesa e foi falar com o chef do seu restaurante japonês favorito em Nova Iorque. A questão tinha que ver com a falta de sentido da playlist existente. De modo que Sakamoto propôs-se oferecer uma playlist, sem cobrar nada por isso, para que pudesse ali continuar a ter as suas refeições num bom clima.



Como diz o autor do artigo do NYT, quando se vai a um bom restaurante disposto a pagar uma factura gorda, a última coisa que apetece é que a playlist seja feita num vão de escada pelo filho do ajudante de cozinha ou do chefe de sala. Foi isso que Ryuichi Sakamoto se propôs alterar. Foi falar com o chef do Kajitsu, perto da Lexington Avenue, Hiraki Odo, e ofereceu-lhe a lista. É uma escolha de Sakamoto, que tem a particularidade de não ter uma única das suas composições, que vai do jazz à pop e à electrónica, passando por várias épocas e diversas geografias. Se procurar no Spotify por "The Kajitsu Playlist", descobrirá a preciosidade que Sakamoto ofereceu a Odo. E que agora todos podemos partilhar