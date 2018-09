Notas da semana de Marques Mendes

COSTA EM ANGOLA

É uma visita mais política que económica. No plano económico há, sobretudo, três dossiers importantes:

A eventual celebração de um acordo de fim de dupla tributação ;

O reforço de 500 milhões de euros em linha de crédito para apoiar as exportações portuguesas para Angola;

O dossier das dívidas angolanas às empresas portuguesas .

Mas o grande significado da visita é político .

a) Primeiro, porque é o reatar das relações políticas entre Portugal e Angola, depois das querelas judiciais;

b) Segundo, porque a última visita foi há sete anos e em circunstâncias muito diferentes – foi Passos Coelho em 2011. Então Portugal estava em crise económica séria e Angola não. Hoje é o contrário.

c) Terceiro, porque se percebe que estas relações vão ter a partir de agora um forte incremento. Prova disso é que já em Novembro o Presidente de Angola virá a Portugal;

d) Finalmente, porque é um momento muito especial para ambos os países:

Por um lado, Angola está a viver uma revolução tranquila e precisa de investimento português para ajudar a vencer a sua crise económica;

Por outro lado, Portugal precisa de aumentar o seu investimento naquele país, o qual baixou muito nos últimos anos. Basta ver que Angola já foi o 4º maior destino das exportações portuguesas e neste momento é o 7º .

Como sempre disse, os dois países estão condenados a ter boas relações.





PGR – FICA OU SAI?

Segundo o Expresso e o Observador, a actual PGR está em vias de ficar. Não faço ideia se já há alguma decisão. Mas, do ponto de vista analítico, não me surpreende que venha a haver recondução. Surpreender-me-ia imenso, isso sim, era o contrário. E porquê?

Primeiro: porque a actual PGR fez um bom mandato . Mesmo os que advogam a substituição advogam-na por outras razões. Todos reconhecem que teve um mandato positivo, embora o mérito deva ser alargado à globalidade do Ministério Público. Ora, quem teve um mandato positivo deve ser reconduzido. Doutra forma, seria um sinal errado para a sociedade.

Segundo: porque a generalidade dos partidos, com eventuais dúvidas do PS, tem uma opinião favorável à acção da PGR e à sua recondução . Disseram-no já explícita ou implicitamente. E isto não é partidarização. Os partidos existem para se pronunciarem sobre os grandes temas nacionais. Não estamos no tempo da União Nacional.

Terceiro: porque esta questão não é uma questão de esquerda-direita. É certo que Joana Marques Vidal até é uma mulher de esquerda. Foi nomeada há seis anos por um Governo PSD/CDS, mas esteve sempre ideologicamente muito à esquerda desses dois partidos. O mais importante, porém, é que não fez uma gestão política do seu mandato. Foi, simplesmente, profissional e independente.

Quarto : porque mesmo os que reconhecem que só deve haver um mandato, para assim melhor se defender a independência do cargo, neste caso podem ficar descansados: primeiro, Joana Marques Vidal não andou a tentar agradar a ninguém no primeiro mandato para garantir a recondução; segundo, muito menos o fará no segundo mandato porque, sendo o último, obviamente, também não tem de agradar seja a quem for.

É a melhor solução para o país e a mais inteligente para o Governo.





TAXA ROBLES

Sem terem feito muito por isso, PS e CDS foram os dois grandes vencedores desta semana – à custa do BE e do PSD.

a) O PS deu mais um passo para a maioria absoluta. O eleitorado moderado do centro que se assusta com o BE e com a ideia do Bloco ir para o Governo, passa a preferir o mal menor – ou seja, o voto útil em António Costa para que ele tenha uma maioria e assim evite o Bloco no Governo.

b) O CDS vai cumprindo o seu sonho de sempre: subir à custa do PSD. E esta semana recebeu uma grande ajuda de Rui Rio.

Tudo isto porquê? Pelos disparates do BE; e pela precipitação de Rio .

a) Disparate do Bloco – O Bloco cometeu, com o caso Robles, um disparate em Agosto. Consequência: levou um trambolhão nas sondagens. Agora, está, de disparate em disparate, a tentar inverter a situação. Mas cada vez se enterra mais. Até o Governo lhe tirou o tapete.

b) Rui Rio, por sua vez, foi muito precipitado.

Foi precipitado ao dar um pontapé na coerência – Rio advoga, e bem, a estabilidade fiscal. Na primeira oportunidade que lhe meteram o microfone à frente, veio logo defender uma mudança do regime fiscal.

Foi precipitado na atitude – Rio costuma dizer que não se pronuncia sobre o OE porque ainda não o conhece . Sobre a proposta do BE pronunciou-se ainda sem a conhecer (porque ninguém a conhece).

Foi precipitado na política – O propósito do Bloco, com esta ideia, é tentar branquear os seus disparates de Agosto. Rio não percebeu e veio dar cobertura a esta manobra do BE. Deve ter posto em pé os cabelos dos eleitores do PSD.

Foi precipitado sobretudo no conteúdo – Há um problema em Portugal? Há falta de casas nos grandes centros urbanos para vender e arrendar. E o que Rio devia ter dito era:

- Mais impostos ou novos impostos não resolvem o problema. Temos é que colocar mais casas no mercado.

- Mais impostos ou novos impostos têm efeito contrário – fazem retirar ainda mais casas do mercado, porque os investidores se retraem.

- O que temos é de aprovar incentivos para ter maior oferta de casas no mercado e assim fazer baixar preços.

c) Isto é o que um social-democrata responsável faria – estudava o assunto, falava com conhecimento de causa e fazia propostas no seu tempo próprio e não a reboque do Bloco; tudo em vez de ir na onda da precipitação e do populismo.

d) Claro que, no final, Rio veio remendar com uma proposta própria. Mas o erra persiste. O problema não é fiscal. É de oferta de habitação.

PSD – MUDANÇA DE LÍDER?

Segundo notícias deste sábado do Expresso e do Público, alguns grupos de críticos de Rio querem recolher assinaturas e provocar um Congresso antecipado para derrubar o líder. O que dizer?

a) Primeiro: que esta ideia é um monumental disparate. Do tamanho da Torre dos Clérigos. Mesmo dentro dos partidos, os mandatos são para serem cumpridos. Os julgamentos e avaliações fazem-se no fim e não a meio dos mandatos.

b) Segundo: que uma ideia destas só traria mais divisão, mais ruído e mais instabilidade ao PSD, ainda por cima a meia dúzia de meses das eleições. Seria uma verdadeira tontaria. O PSD precisa de tréguas.

O que deve suceder então?

a) Juízo da parte dos críticos – Se têm razões para criticar, critiquem. Com sentido construtivo. Criticar para tentar corrigir. Não criticar para enfraquecer ou derrubar. São coisas diferentes.

b) Juízo da parte do líder – Rui Rio tem de mudar. Ser mais humilde. Menos convencido. Menos arrogante. Ouvir mais as pessoas. Dar mais valor à crítica construtiva que à bajulação. E já agora deixar-se de graçolas (tipo "estou cheio de medinho"). Isto é conversa de café. Não é próprio de um candidato a PM.

ORÇAMENTO PARA 2019

De tudo o que já se conhece, o que dizer, politicamente falando, do OE para 2019 ?

a) Primeiro: que vai ser um orçamento eleitoralista, em particular nas pensões , nos impostos, na energia, nos passes sociais e em vários outros domínios. Não admira. 2019 é um ano eleitoral e não conheço nenhum governo que, em anos de eleições, não tenha aberto os cordões à bolsa.

b) Segundo: que no défice vai ser um orçamento histórico. Vai ser, na prática, um orçamento de défice 0. O valor do défice que constará do OE será 0,2% do PIB (o que já é tecnicamente défice zero) mas, ao longo de 2019, o mais provável é que chegue mesmo a zero ou que o ano termine com um ligeiro excedente orçamental. Isto é histórico.

Em 44 anos de democracia nunca tivemos défice zero. Nunca.

E, mesmo antes do 25 de Abril, tivemos um excedente orçamental de 0,1% em 1970 (com Marcelo Caetano) e, antes, com Salazar, nos anos 50 – em 1952 um excedente de 0,3% e em 1956, 1957 e 1958 contas equilibradas.

c) Terceiro: vai ser um Orçamento muito difícil de ser criticado pela oposição. Primeiro, porque a acusação de eleitoralismo nunca é uma crítica muito eficaz; depois, porque criticar um Orçamento de contas equilibradas é muito difícil para dois partidos que sempre defenderam este objectivo.

Este OE tem outra particularidade – será o último OE de Mário Centeno. Ele não ficará no próximo Governo. E quer sair ficando na história como o único Ministro que em democracia conseguiu um orçamento de défice zero ou até com excedente orçamental .

Ele está também a trabalhar para o seu curriculum e imagem .

E para a sua futura carreira internacional – ou como futuro Comissário Europeu ou como Presidente do tão falado (e ainda não criado) Fundo Monetário Europeu. São os seus desejos, em termos de futuro imediato.

O problema será para o próximo Ministro das Finanças , que provavelmente já em 2020 se vai ver grego para fazer um Orçamento já com a economia europeia em acentuada desaceleração.

O PCP E A HUNGRIA

O Parlamento Europeu aprovou esta semana um relevante relatório inédito mas oportuno – um relatório a censurar fortemente o Governo húngaro por sistemáticas violações aos princípios do Estado de Direito e a propor, ao abrigo do art.º 7 do Tratado de Lisboa, sanções dentro da UE para os húngaros. Já tinha sucedido o mesmo na Polónia, mas por iniciativa da CE. E há casos semelhantes na Roménia, Eslováquia e Malta.

Até aqui tudo normal. O PE fez o que lhe competia . A esmagadora maioria dos deputados cumpriu a sua missão. E isto foi possível porque o PPE – família a que pertencem o PSD e o CDS – perdeu a paciência e resolveu deixar de apoiar o PM da Hungria.

Até aqui tudo normal, incluindo a votação dos portugueses. O anormal foi a acção dos deputados do PCP , que votaram contra, com a alegação de que o PE não é legítimo para apreciar a acção de países soberanos. Aqui chegados, três perguntas se impõem:

a) Então não está nas competências do PE apreciar se os países cumprem as regras de Estado de Direito?

b) Então não é verdade que, se estivesse fora da UE, a Hungria, nestas condições, não conseguiria entrar?

c) E, finalmente, se o PCP não reconhece legitimidade ao PE, o que estão lá a fazer os seus deputados? Por que é que se candidatam?

d) É com atitudes destas que o PCP perde autoridade e razão.