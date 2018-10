Notas da semana de Marques Mendes

Falta de apoios às empresas

– As empresas são, de novo, o parente pobre do Orçamento. Só existe, de positivo, o fim do PEC. Em 4 Orçamentos, as famílias tiveram apoios da ordem dos 3 mil milhões de euros; as empresas, no mesmo período, tiveram apenas 900 milhões. E são elas que criam riqueza e emprego.