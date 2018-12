Marques Mendes: "Sem maioria absoluta, o segundo Governo de Costa corre o risco de cair no fim de 2021"

Segundo: a semana infeliz do Benfica tem a ver com duas anormalidades. Primeiro, andar aos ziguezagues. Na 4ª feira à noite decide despedir o treinador; na 5ª feira de manhã decide voltar atrás e mantê-lo. Isto não é normal no Benfica. A segunda anormalidade é andar a fazer striptease na praça pública, através de uma Conferência de Imprensa surreal em que expôs publicamente todas as suas dúvidas, mazelas e fragilidades.

Isto dá uma imagem terrível de amadorismo, ligeireza e precipitação. Não gera credibilidade.

Terceiro: tudo isto tem uma causa e uma consequência. A causa é que a Direcção do Benfica anda instável, inquieta e insegura. Em grande medida por causa de tudo o que está a suceder com os processos judiciais que envolvem o clube e o seu Presidente. A consequência é que esta instabilidade e esta insegurança só servem para uma coisa – fragilizar o clube, o seu Presidente e o seu treinador.

ARMANDO VARA NA PRISÃO?

O processo Face Oculta , que condenou Vara, começou em 2008.

Feito o julgamento, a decisão ocorreu em Setembro de 2014.

Só agora, passados mais de quatro anos, é que Armando Vara vai começar a cumprir pena. E ainda faltam os outros condenados, cujos processos finais estão mais atrasados.

Isto não dá credibilidade à justiça. Assim, os cidadãos descrêem da justiça. Dá a ideia, além do mais, de que os arguidos poderosos, influentes e com dinheiro usam e abusam de todas as manobras dilatórias para fugirem o mais possível à prisão e à justiça.

Não quero mandar ninguém para a prisão. Isso é matéria dos tribunais . O que quero é que as decisões dos tribunais se cumpram em tempo útil e não se arrastem indefinidamente no tempo.

Os responsáveis políticos preocupam-se muito com as violações ao segredo de justiça. Muito bem. Mas deviam preocupar-se também com estas situações, que minam a credibilidade da justiça. Porque é de casos como este que se alimentam os populismos.

O CONFLITO COM OS PROFESSORES

O que significa a decisão do Parlamento? Três coisas:

O que fará agora o Governo? Enviará para o PR o DL que já tinha aprovado ou abdica do DL e volta à mesa das negociações?

Os sinais dados pelo Governo são no sentido de que vai insistir no DL que já antes tinha aprovado .

Se isso sucede é grave: é uma provocação do Governo ao Parlamento; é uma afronta ao Parlamento; é uma falta de respeito pelo Parlamento; é mandar às urtigas a decisão do Parlamento.

É, na prática, o Governo mostrar a sua arrogância e até a sua prepotência. E isto não é aceitável. Goste-se ou não se goste, a AR ordenou a negociação. O Governo não pode responder com a imposição.

Este conflito já se arrasta há tempo de mais. Em vez de intransigência, o que deve existir é humildade. Humildade da parte do Governo e humildade da parte dos sindicatos. Sentarem-se à mesa das negociações, deixarem de lado os seus radicalismos e aproximarem posições.

Quando muito uma derrota do Governo. Os professores não ganharam nada com esta decisão. Nenhum dos partidos quer resolver o problema. O que querem é a simpatia e o voto dos professores. O que esta decisão determinou é que ambas as partes – Governo e sindicatos – devem voltar a negociar.

A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

O balanço é claro: um passeio para o Governo; um pesadelo para a oposição. Passeio para o Governo – Aprovou o seu último Orçamento; aprovou-o tranquilamente; passou a mensagem de que o país está melhor; e ainda fez o anúncio do pagamento da dívida ao FMI, o que fica sempre bem. Pesadelo para a oposição. A oposição não consegue apresentar uma alternativa. E tudo porque:

A oposição não pode contestar o défice . E não contestou.

Pode contestar a carga fiscal. Só que não tem grande autoridade para o fazer, face aos grandes aumentos de impostos do passado.

Pode criticar o baixo crescimento. Só que não tem grande autoridade para o fazer porque o modelo de crescimento é praticamente o mesmo do passado.

Conclusão: não há um português que se lembre de uma ideia, uma causa ou uma mensagem da oposição.

Este é o drama do PSD e do CDS.

Este Orçamento é marcado por dois casos lamentáveis: Primeiro: o braço de ferro entre Carlos César e António Costa. Afinal, percebeu-se que este braço de ferro só serviu para César mostrar que tem peso político e que bate o pé a Costa. Fez prova de vida e de afirmação de poder. Segundo: a irresponsabilidade das vacinas. PCP, BE e PSD tiveram um comportamento inqualificável:

Decidiram, e mal, substituir-se aos técnicos especialistas;

Ouviram toda a gente menos quem deviam ouvir – a DGS;

– a DGS; Deram a sensação, e mal, de terem sido permeáveis às pressões da indústria farmacêutica. Um desastre.

MAIORIA ABSOLUTA – SIM OU NÃO?

Terminado o debate do OE, começa a campanha eleitoral. Com os dados de hoje, a única questão que se coloca para 2019 é esta: o PS vencerá ou não com maioria absoluta? Eu diria:

É a arrogância com os professores; é a arrogância no caso de Borba; é a arrogância da nova Ministra da Cultura; é a arrogância na relação com as entidades independentes.

De resto, a oposição já começou a perceber. O vice-presidente Castro Almeida fez esta semana o ataque mais eficaz que se pode fazer ao Governo: "Se o Governo já hoje é tão arrogante, como seria se tivesse maioria absoluta?". Esta ideia pode ser fatal.

Esta questão é vital para o futuro. Com maioria absoluta, o PSD e o CDS ficam 8 anos seguidos na oposição. Sem maioria absoluta, o segundo Governo de António Costa corre o risco de cair a meio do mandato. Terá piores condições do que hoje para governar. O Governo será mais fraco, porque não terá apoio formal e escrito de ninguém; a economia irá continuar a arrefecer; a contestação social vai aumentar; e os movimentos populistas inorgânicos vão surgir. O segundo Governo de Costa corre o risco de cair no fim de 2021.

O OE para 2020 "passa" porque é logo a seguir às eleições. Ninguém vai abrir uma crise nessa ocasião.

O OE para 2021 também "passa". Ninguém vai abrir uma crise na véspera de Portugal exercer a presidência da UE.

A crise dar-se-á no final de 2021, com o OE para 2022. O mais provável.

ALIANÇA E AS ELEIÇÕES EUROPEIAS

A Aliança anunciou o seu cabeça de lista às eleições europeias de 2019 – Paulo Sande. Sobre isso, diria o seguinte:

Para se afirmar, o novo partido de Santana Lopes tem de sair-se bem das eleições europeias. E, para se sair bem, tem de captar o voto dos descontentes. O voto de protesto que sempre se manifesta nestas eleições.

. Para isso, talvez precisasse de ter um político à frente da lista. Um político conhecido, forte e mobilizador. Ora Paulo Sande é um especialista em questões europeias mas não é um político. Será suficiente para fazer a diferença em relação aos partidos tradicionais? Só o futuro o dirá.

É uma boa ideia apresentar com antecedência o seu candidato às Europeias. Dá dinâmica ao novo partido; dá tempo ao candidato para ganhar notoriedade. É uma boa escolha. E uma imagem nova. Se for eleito, será um bom deputado no Parlamento Europeu.

A VIOLÊNCIA EM FRANÇA

Macron está há bastante tempo em dificuldades. A sua presidência tem uma taxa de aprovação baixa (não mais de 30%). Ele é vítima de duas coisas:

Macron fez, de facto, várias reformas impopulares (leis laborais e reforma das universidades, por exemplo), mas Merkel, perdida na "crise" alemã, não pôde ainda ajudar. Não há sequer um roteiro para a Zona Euro. Em conclusão: Macron não tem qualquer contrapartida para apresentar do seu esforço reformista.

É neste quadro que surge a crise dos "coletes amarelos". Um movimento de protesto contra os impostos sobre os combustíveis e contra o custo de vida. Um movimento que parece ter surgido como espontâneo, nas redes sociais, mas que está agora a ser aproveitado pela extrema-direita e extrema-esquerda. Um movimento que começou de forma pacífica mas que passou agora para uma fase de grande violência. Um movimento pontual que se transformou num protesto generalizado.