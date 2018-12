Luís Marques Mendes 09 de dezembro de 2018 às 21:31

Marques Mendes: Se PS falhar maioria absoluta será "por culpa própria" As notas da semana de Marques Mendes nos seus comentários na SIC. O comentador fala sobre a guerra dos Bombeiros, o julgamento de Angola, as polémicas dos deputados, o surto de greves os desafios das eleições legislativas, a auditoria à CGD e as relações Portugal/China.