África minha

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola foi um sucesso. Normalmente esta é a frase que marca o final de quase todas as visitas de governantes portugueses quando se deslocam ao estrangeiro. Resta saber se é sempre verdade.

Todos sabemos as dificuldades por que tem passado o povo angolano nas últimas décadas e o sofrimento causado por uma interminável guerra civil e por anos de governação plutocrática. E também percebemos que está em marcha um enorme esforço de renovação de dirigentes, de práticas, de prioridades e uma atenção muito especial às condições de vida das pessoas. Todo um mundo novo, feito de esperança, mas carregado de riscos.

Sabemos também a importância que mercados como os "de língua portuguesa" têm para as empresas portuguesas. A língua e o mútuo conhecimento é, ou pode ser, uma enorme vantagem competitiva. Como sempre acontece, foram assinados dezenas de protocolos sobre as mais variadas matérias e feitas promessas sempre repetidas de ultrapassar bloqueios diversos. Este tipo de manifestações de confiança no futuro, embora positivas e animadoras, são normais nestas circunstâncias.

Mas o que verdadeiramente se passou, à boa maneira do "Presidente dos afetos", foi que esta viagem foi muito para além dos contactos oficiais. Procurou entrar no coração dos angolanos e estes são hoje, mais do que nunca, um enorme ativo na condução da política e no pensamento do Presidente João Lourenço. Mais do que nunca, será o apoio popular o melhor suporte para a renovação que pretende levar a cabo e a garantia de que existem condições para a prosseguir.

Fica assim claro que novos tempos e novas oportunidades se abrem para as empresas portuguesas em Angola. E fica também claro que, sob a batuta presidencial, poderemos entrar numa fase adulta e de enorme potencial para Portugal das relações com os diferentes países da lusofonia.

Num mundo cada vez menos multilateral é fundamental reforçar os laços de amizade com povos com quem mantemos profundas afinidades culturais. E quem melhor do que Portugal para o fazer de forma aberta e descomplexada com os povos de quem nunca deixou de estar próximo. Talvez esta seja mais uma razão para que Marcelo tome consciência da necessidade imperativa e da importância estratégica de garantir um segundo mandato presidencial.

Jurista