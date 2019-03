Luís Marques Mendes 10 de março de 2019 às 20:53

Marques Mendes: "Marcelo ajudou a combater o populismo" As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre Cristina Ferreira e os políticos, os três anos de mandato de Marcelo e a visita do Presidente da República a Angola, Neto de Moura e a violência doméstica, a sondagem SIC/Expresso e a “lei” sobre Tomás Correia.