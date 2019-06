Luís Marques Mendes 09 de junho de 2019 às 20:54

Marques Mendes: Constâncio "foi uma peça na estratégia urdida por Sócrates e por Salgado"

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. O comentador fala sobre a Operação Teia, sobre o facto de Constâncio ter "aprovado" Berardo, considerando que à frente do Banco de Portugal se comportou sempre como um "verbo de encher", e debruça-se ainda sobre os prémios da TAP, entre outros assuntos.